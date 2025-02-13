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環保葬需求提高 三峽生命紀念館將新增超過300穴位

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三峽生命紀念館將新增環保葬區塊。圖／新北市民政局提供
新北市三峽生命紀念館將新增環保葬區塊。圖／新北市民政局提供

環保葬成為趨勢，民眾需求也逐漸增加，新北市民政局將在三峽生命紀念館新增環保葬區，規畫設在納骨塔前空地，預估可提供超過300個環保葬穴位，預計今年底前完工啟用。

三峽生環保葬區規劃設置於納骨塔前空地，面積約50平方公尺，可提供超過300個環保葬穴位。目前已完成委託技術服務招標，現請廠商修正細部設計報告書，預計2月底前完成後提送水保計畫。工程部分預計6月開工，年底前完工啟用。

殯葬處表示，新北環保葬需求約1700至1800個，隔壁北市有9千個，現在金山的位子要排隊，若在新店、三芝距離比較遠，考量車程約半小時會到的地方，所以選在三峽生命紀念園區新增位子，將分2期工程推動。

殯葬處表示，目前選定做一期工程範圍，周邊有很多株櫻花樹，希望打造櫻花園區的氛圍，民眾來悼念逝去親友時，情緒上會比較低落，盼透過打造溫馨舒適又有美觀的環境，可以稍微緩解來悼念民眾的憂傷情緒，像台北市就有依照不同樹種的含義，規畫不同的園區，其他縣市的優點也會採納經驗吸取優點。

二期工程部分，殯葬處表示，目前還在討論，範圍較大也有點坡度，考量身障者及長者可能也會使用到，會做步道及欄杆，相關公設要注意到友善性。

新北市議員江怡臻表示，環保葬近年來有增加趨勢，三峽生命園區環境清幽，是不錯的選擇，不過每逢清明，往生命園區的交通相當壅塞，停車空間也不敷使用，市府務必妥善規劃。

殯葬處

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