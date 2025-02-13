北市2026地方布局新人搶參選 民進黨：至少10至20位表態

本屆台北市議會，有不少人深陷官司，加上2024年當選立委5位，被解職1位，也讓不少藍綠新人躍躍欲試，民進黨北市黨部表示，目前至少有10至20位新人表態想選，除了第一選區（士林北投）表達意願的人較少外，其餘選區至少都有超過2人表態，黨部雖不會針對個別參選人給予支援，但也會適時提供這些年輕人提高聲量機會。

黨部主委張茂楠表示，有部分人深陷官司外，這次也有不少議員是更上一層樓跑去當立委，各選區其實都有空間提名新人包含第二選區（內湖南港）、第三選區（松山信義）、第四選區（中山大同）、第五選區（中正萬華）、第六選區（大安文山）每個選區至少有兩位以上新人表態參選。

張茂楠說，2026北市議員選蠻多新人想選或本屆落馬的候選人想捲土重來，很多人現階段就已開始插旗地方，黨部雖然是中立的，不會針對個別人員提供特別支持，但會為有意願參選的人提供建立聲望平台，鼓勵這些候選人積極展現自己的能力。

張茂楠也強調，這次初選將會相當熱烈，期盼這些新人能為政黨帶來新鮮的想法和能量，更重要的是，這樣的競爭能促進黨內的活力與創新，籲新人們必須主動出擊，以自身努力贏得支持者的信任，並爭取選民的認同。