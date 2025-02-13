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捷運東環段出入口開發案 都審委員建議增設行李坡道

中央社／ 台北13日電

北市都審會今天審議捷運東環段Y36至Y39站出入口案，委員建議造型應通透、出入口階梯旁設置行李坡道等，討論後修正通過Y37到39出入口設計，其餘須經申設單位修改再送審。

台北市捷運工程局去年底舉行環狀線東環段土建工程標開工動土典禮，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今年1月初開會討論「環狀線東環段DF119標捷運出入口新建工程開發許可審議案」。

依北市都審會報告，東環段規劃全線10個車站，起點為環狀線北環段的劍南路站，經舊宗路、潭美國小等，最後連接南環段的動物園站，其中5站鄰近內湖科技園區。

北市都審會1月初開會討論其中6站，最終3站出入口修正後通過、2站涉都市計畫法待釐清、1站需評估檢討，Y36至Y39站等4站下次再審。

北市都審會今天上午審議捷運東環段的Y36至Y39站等4站出入口設計，分別設置在信義區松山路、忠孝東路5段、信義路5段、吳興街附近的捷運站體。

都審委員建議，因捷運東環段捷運站出入口皆有規劃提升高度，建議盡量調降基座高度，出入口的階梯未考量設置讓旅客拉行李的斜坡道，希望申設單位評估增設，讓民眾方便行走。

都審委員提到，捷運出入口如有規劃設置電梯，應評估電梯高度是否影響附近景觀，出入口的造型可採取較為通透及輕量化的設計，屋頂洩水及排水設施，需考量後續維護管理的方便性，建議可採自然洩水方式。

都審會討論後，修正通過包含Y37到39的出入口規劃設計，至於Y36的出入口未通過，主要是考量有一側臨近道路卻未留設人行道，要求修改。其餘部分，需一併提出修正後內容。針對東環段捷運站出入口都審案，需再開會討論。

北市 捷運

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