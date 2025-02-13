新北三峽新設環保葬區 預計年底前完工啟用
因應死亡人口逐年攀升，新北市民政局表示，去年規劃在新北市三峽生命紀念館新增設4000個櫃位，另新設環保葬區，約提供300餘位，預計今年底前完工啟用。
新北市三峽區長施玉祥昨天在市政會議報告時提及，三峽生命紀念館民國103年啟用，2、3樓櫃位共1萬1952個，現在使用率已達96%，新北市政府殯葬管理處去年規劃在4樓增設4000個櫃位，工程分2階段，第1階段包含冷氣空調、天花板裝修及部分櫃位，已在去年底完工；第2階段部分，預計今年4月完工，6、7月啟用。
至於牌位部分，施玉祥說，原本1樓規劃818牌位，因不敷使用，去年殯葬處增設2864座牌位，目前1樓及4樓共有3682座牌位，使用率為70%。
另外，三峽生命紀念館將新設環保葬區，新北市政府民政局指出，環保葬區規劃設在納骨塔前空地，面積約50平方公尺，已完成委託技術服務招標，現請廠商修正細部設計報告書，預計2月底前完成後提送水保計畫，預計6月開工，今年底前完工啟用。
民政局表示，新北市目前設有3處環保葬區，分別為金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區及新店四十份公墓花樹葬區，現在於三峽、鶯歌、八里、淡水、新店五城等納骨塔周邊，規劃附設環保葬區。
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