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北市社宅抽籤超過20%為單親家庭 社會局調評分機制拉高中籤率

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市社宅搶手就連弱勢抽到機率都不到一成，其中單親家庭申請數占總申請戶20%，社會局2020年調整特殊身分戶評點機制，針對家戶內育有「未滿7歲」及「7歲到18歲」兩項目調高評點分數，實際中籤率提升逾2%。圖／聯合報系資料照
台北市社宅搶手就連弱勢抽到機率都不到一成，其中單親家庭申請數占總申請戶20%，社會局2020年調整特殊身分戶評點機制，針對家戶內育有「未滿7歲」及「7歲到18歲」兩項目調高評點分數，實際中籤率提升逾2%。圖／聯合報系資料照

台北市社宅搶手就連弱勢抽到機率都不到一成，其中單親家庭申請數占總申請戶20%，且有9成為女性照顧者，考量到照顧年幼子女屬經濟弱勢，社會局2020年調整特殊身分戶評點機制，針對家戶內育有「未滿7歲」及「7歲到18歲」兩項目調高評點分數，實際中籤率提升逾2%，未來除滾動調整社宅評點機制外，今年也將增加中繼自立宅，提供弱勢急難救助。

台北市單親家庭評點正取率僅7.3%，考量單親家庭於子女尚幼時需養育子女常處於經濟弱勢，加上申請社宅單親家庭為女性高達9成，為照顧小孩於職場上無法全力投入處於經濟弱勢，社會局在2020年修正特殊身分戶評點機制，針對家戶內育有「未滿7歲」及「7歲到18歲」兩項目調高評點分數，協助單親家庭提高入住社宅機會。

社會局表示，再修正辦法後，以去年舊宗、和興水岸暨廣慈3區社會住宅招租情形來看，申請戶數達2001戶，「單親家庭」共221戶約佔總申請數11.04％。經修正辦法後，招租單親家庭正取率為9.04％，較未調整前正取率提升2.01%，改善女性單親家庭入住社宅機會。

此外，社會局去年起也導入NPO承租社會住宅，藉由公私協力合作，提供弱勢民眾中繼居住場所，並搭配社福輔導機制，協助面臨居住困難的弱勢家庭，先穩定居住、再邁向自立生活，今年預計在萬華區青年社宅及信義區廣慈社宅拓展2處服務據點，提供24戶中繼自立宅，協助特殊境遇家庭、受家庭暴力者、獨居長者及街友等更多元彈性的居住協助。

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