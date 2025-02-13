停1天變貴了！北車周邊機車格「1原因」3月3日起改計時費率

台北車站周邊許多機車族因計次收費，很多人一停就是一天或好幾天，為了提高停車周轉率，北市交通局下月3日起，調整台北車站「逸仙公園周邊」路邊機車停車格收費，從計次20元改採計時10元（每半小時5元）費率，每格當日當次上限50元。

等同如果停一天，從原本20元漲為50元，如果是停五六日三天，因周日不收費，將從原本40元調高為100元。不過如果是逛街機車停車，原本計次20元，停半小時只需要5元。

台北車站周邊因機車停車需求大，機車停車格位一位難求，許多機車格位擠得跟沙丁魚一樣，交通局觀察發現，許多機車停車族一停就是一天、甚至還有往中南部搭客運、台鐵的民眾，會先騎機車到北車一停就是幾天。

為了提高北車周邊的機車停車格效率，這次交通局調整改實施計時費率的路段，包含「市民大道1段（台北轉運站及國光客運站至中山北路1段）」、「中山北路1段西側（市民大道1段至北平西路）」、「北平西路（逸仙公園西側巷弄至中山北路1段）」及「逸仙公園西側巷弄（市民大道1段至北平西路）」。

交通局停管處提醒，用路人如果機車有移動格位，將重新計費；且停放該類計時格位將不適用「每日全市一張單」、「路邊機車停車月票」及「無紙化開單」等措施。

停管處表示，這次擇定逸仙公園周邊範圍，作為優先實施機車路邊停車格計時收費的路段，是考量該地點緊鄰台北車站轉乘需求高且交通便捷，利用計時收費方式可降低長時間停放的車輛停放，有效提升周遭車格周轉率，亦鼓勵民眾搭乘大眾運輸到此轉乘，提供更多格位予有臨停需求之民眾。

交通局停管處長劉瑞麟表示，之所以改為計時費率，是因台北車站為六鐵共構，發現很多機車族停車是因轉乘需求，有些機車族因要轉乘去基隆或桃園上班，還有的是要回中南部，將北車周邊機車停車格當作轉乘停車用，影響停車周轉效率，希望透過改為計時費率，調整轉乘狀況，包括希望基隆桃園通勤民眾，可以透過調整計時費率，改成不要騎機車全改為用1200月票通勤。

至於如果是商業需求臨時停車，劉瑞麟說，改為計時後，一小時僅需要10元，比每次計次20元還要便宜。至於後續機車費率改為計時收費路段是否擴大？劉瑞麟說，會評估實施後的效率，再來評估有沒有擴大調整必要，不過如果要擴大，也還是要找與北車周邊機車停車行為類似的旅運型態路段，才會有評估可能。