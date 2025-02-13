Rocky與小丁愛的傳承 化為4輛導盲犬訓練車

西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽在會計師領域有一席之地，她們為紀念已逝的愛犬，決定送愛到惠光導盲犬學校，今天送來4輛導盲犬訓練車，希望為導盲犬培訓助一臂之力，讓有需要的視障者擁有可靠的開路天使。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，大台北地區多個扶輪社、台北市美生協會和好德協會共同發起的「你是我的眼慈善公益音樂會」去年9月演出後，牽起這段愛的傳承。這場音樂會感動許多愛狗人士，西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽也化愛為行動，以愛犬之名捐車給導盲犬學校。

今天捐車現場宛如Rocky、小丁粉絲會，許多人拿Rocky、小丁的手舉牌助陣，貼上2隻狗狗生前可愛照片。Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。多個扶輪地區合唱團、美生美聲合唱團及好德協會合唱團也以快閃方式在現場演唱「你是我的眼」組曲，氣氛溫馨。

有人提到，Rocky是一隻帥氣的少爺狗，也像是大中國際聯合會計師事務所最稱職的公關經理，生前受到大家疼愛。Rocky活了18年多，去年4月過世。捐給惠光導盲犬學校的3輛Rocky號訓練車分別是紅色、藍色及綠色，紅藍綠是光的三原色，有了紅藍綠就可以組成各種顏色，構成彩色世界，象徵導盲犬為視障者的生活帶來繽紛色彩。另一輛紫色的小丁號訓練車也很搶眼。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，惠光導盲犬學校1991年成立以來，培訓導盲犬免費提供給視障者當開路天使，受限於經費不足，目前仍有13名視障者正等候與導盲犬配對。