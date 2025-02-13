快訊

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

聽新聞
0:00 / 0:00

Rocky與小丁愛的傳承 化為4輛導盲犬訓練車

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影

西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽在會計師領域有一席之地，她們為紀念已逝的愛犬，決定送愛到惠光導盲犬學校，今天送來4輛導盲犬訓練車，希望為導盲犬培訓助一臂之力，讓有需要的視障者擁有可靠的開路天使。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，大台北地區多個扶輪社、台北市美生協會和好德協會共同發起的「你是我的眼慈善公益音樂會」去年9月演出後，牽起這段愛的傳承。這場音樂會感動許多愛狗人士，西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽也化愛為行動，以愛犬之名捐車給導盲犬學校。

今天捐車現場宛如Rocky、小丁粉絲會，許多人拿Rocky、小丁的手舉牌助陣，貼上2隻狗狗生前可愛照片。Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。多個扶輪地區合唱團、美生美聲合唱團及好德協會合唱團也以快閃方式在現場演唱「你是我的眼」組曲，氣氛溫馨。

有人提到，Rocky是一隻帥氣的少爺狗，也像是大中國際聯合會計師事務所最稱職的公關經理，生前受到大家疼愛。Rocky活了18年多，去年4月過世。捐給惠光導盲犬學校的3輛Rocky號訓練車分別是紅色、藍色及綠色，紅藍綠是光的三原色，有了紅藍綠就可以組成各種顏色，構成彩色世界，象徵導盲犬為視障者的生活帶來繽紛色彩。另一輛紫色的小丁號訓練車也很搶眼。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，惠光導盲犬學校1991年成立以來，培訓導盲犬免費提供給視障者當開路天使，受限於經費不足，目前仍有13名視障者正等候與導盲犬配對。

彭筱涵說，台灣約有5萬5千名視障者，目前服役中導盲犬有30隻，導盲犬像是上帝賜予視障者的一道光芒，導盲犬有三大功能，是白手杖做不到的，包括迅速且安全地通過障礙物，第二個功能是依指令尋找目標物，另一個功能是扮演溫暖的心靈伴侶。

Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。記者王慧瑛／攝影
Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。記者王慧瑛／攝影
今天捐車現場宛如Rocky、小丁粉絲會，許多人拿Rocky、小丁的手舉牌助陣，貼上2隻狗狗生前可愛照片。記者王慧瑛／攝影
今天捐車現場宛如Rocky、小丁粉絲會，許多人拿Rocky、小丁的手舉牌助陣，貼上2隻狗狗生前可愛照片。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。記者王慧瑛／攝影
Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽，為紀念已逝的愛犬，送4輛導盲犬訓練車給惠光導盲犬學校，希望為導盲犬培訓助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。記者王慧瑛／攝影
Rocky、小丁的媽媽分別在大中國際聯合會計師事務所體系服務，兩人對捐車一事態度低調不受訪，今天現場有許多同事、扶輪社友見證。記者王慧瑛／攝影
視障者簡顯德之前持白手杖行走，2年多前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足，簡顯德今天也有出席捐車儀式。記者王慧瑛／攝影
視障者簡顯德之前持白手杖行走，2年多前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足，簡顯德今天也有出席捐車儀式。記者王慧瑛／攝影
視障者簡顯德之前持白手杖行走，2年多前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足。記者葉信菉／攝影
視障者簡顯德之前持白手杖行走，2年多前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足。記者葉信菉／攝影
今天捐車現場宛如Rocky、小丁粉絲會，許多人拿Rocky、小丁的手舉牌助陣，貼上2隻狗狗生前可愛照片。記者王慧瑛／攝影
今天捐車現場宛如Rocky、小丁粉絲會，許多人拿Rocky、小丁的手舉牌助陣，貼上2隻狗狗生前可愛照片。記者王慧瑛／攝影
視障者簡顯德之前持白手杖行走，2年多前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足，簡顯德今天也有出席捐車儀式。記者王慧瑛／攝影
視障者簡顯德之前持白手杖行走，2年多前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足，簡顯德今天也有出席捐車儀式。記者王慧瑛／攝影

導盲犬 視障者 音樂會

延伸閱讀

巴黎歌劇院合唱團指揮吳淨蓮：台灣辨識度提升

川普就職前的〈Y.M.C.A.〉熱舞：美國鄉巴佬合唱團「音樂政治」爭論

到Apple買筆電遇戴墨鏡員工 對方身分曝光讓人感動：形象加分

台灣展望合唱團明天日興堂演唱 聲樂家吳宏璋指揮免費進場

相關新聞

捷運三鶯線進度81.7％明年初通車 彩繪內裝曝光

捷運三鶯線預計年底完工、明年初通車，新北市捷運局找來國內外藝術家創作12站體公共藝術，更比照安坑輕軌打造專屬故事繪本「笑...

Rocky與小丁愛的傳承 化為4輛導盲犬訓練車

西施犬Rocky、貴賓犬小丁的媽媽在會計師領域有一席之地，她們為紀念已逝的愛犬，決定送愛到惠光導盲犬學校，今天送來4輛導...

化糞池故障汐止臭10年 受限電纜密布8次試挖接通汙水管

新北市水利局近日完成汐止區水碓街華廈汙水接管工程，解決當地36戶居民長達10年的化糞池故障問題。該工程受限於台電地下高、...

怕被嫌夜市化 三峽老街店家：多方觀摩

新北市政府市政會議昨結合共識營，移師到三峽大板根舉行，市長侯友宜要求多行銷三峽特色。三峽老街是全台十大人氣老街之一，各地...

新北噪音科技執法 今年增至210處

噪音是新北陳情案之冠，現有200處聲音照相科技執法設備，累計開罰1萬4790件，今年預計於陳情熱點再增設10處設備，搭配...

北市U-Sport 在家運動賺U幣

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。