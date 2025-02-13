捷運三鶯線進度81.7％明年初通車 彩繪內裝曝光

捷運三鶯線預計年底完工、明年初通車，新北市捷運局找來國內外藝術家創作12站體公共藝術，更比照安坑輕軌打造專屬故事繪本「笑瞇瞇的約定」串起故事主軸，由小兔子帶領乘客展開奇幻旅程，彩繪列車更有客家列車、原住民列車兩種，展現土城、三峽與鶯歌地區的人文與自然景緻。

三鶯線截至近年1月止，總體進度已達81.73%，新北市捷運局表示，三鶯線去年9月，列車已上主線動態測試，目前機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠結構均已完成，正持續裝修，並執行水環、機電設備安裝測試作業，預計今年4月啟動模擬營運情境的無人駕駛模式，年底進行穩定性測試，朝今年完工為目標。新北市長侯友宜更已喊出明年初完成初、履勘後即能通車。

新北捷運局表示，三鶯線公共藝術設計，全線12座車站共邀集國內外13組藝術家，甚至跨海邀請到日本藝術創作家大塚麻子，一共創出12個站體的公共藝術作品。

更比照安坑輕軌故事繪本「跟著螢火蟲去旅行」，創作專屬三鶯線的繪本故事「笑瞇瞇的約定」作為全線作品故事主軸。繪本將由主人翁小兔子，帶領乘客展開一趟奇幻旅程，車廂與站體搭配數位科技、雕塑、藝術節慶、聲音、藝術參與等，以虛實相映創作手法，建構出三鶯線公共藝術「光譜印繫」完整三部曲。

捷運局表示，12座車站「站站皆有公共藝術」，希望增進民眾親近藝術，瞭解在地歷史文化，如LB01頂埔站「美好的路程」、LB09陶瓷老街站的「玩陶」、LB11永吉公園站「便捷通行 鶯鳥永吉」。

捷運局說，彩繪列車設計理念，藉由繪本故事延續以插畫圖像方式表現，貫穿車廂內外成一個整體設計，內容結合土城、三峽、鶯歌當地的客家、原住民文化。

車廂地板運用3D圖像視覺的設計方式，並融入三鶯線主題繪本的內容，讓搭乘特色列車的旅客，能以輕鬆愉悅的心情，盡情享受三鶯線列車快捷、便利的文化之旅。

車廂內結合山林互動關係、羽毛飛舞、兔子織布等，象徵原住民的勝利及尊敬的精神與熱愛大自然的生態哲學；客家圓樓、開墾荒地、油桐花季、花布等，則象徵客家人的精神以及愛鄉護土的觀念。