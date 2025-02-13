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化糞池故障汐止臭10年 受限電纜密布8次試挖接通汙水管

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
施工團隊經過多次試挖，發現低壓電纜間有約50公分間隙可供利用。圖／新北市水利局提供
施工團隊經過多次試挖，發現低壓電纜間有約50公分間隙可供利用。圖／新北市水利局提供

新北市水利局近日完成汐止區水碓街華廈汙水接管工程，解決當地36戶居民長達10年的化糞池故障問題。該工程受限於台電地下高、低壓電纜佈設，施工難度高，經過8次現勘及試挖才克服技術挑戰埋設汙水管線，改善居民生活品質。

水利局長宋德仁表示，水碓街巷弄狹窄，地下已有多條民生管線，台電高、低壓電纜更是上下交疊，範圍從地面下80公分至250公分，導致汙水管線無法直接施作。原先評估若遷移電纜，工程至少需時兩個月，費用高達500萬元，且施工期間將長時間影響居民用電，因此該方案難以執行。

施工團隊經過多次試挖，發現低壓電纜間有約50公分間隙可供利用，遂與台電協調，短暫抽回低壓電纜，讓水利局施工廠商破除外覆PVC管線，並於該空間埋設汙水管線，再由台電公司復原PVC管並重新穿線復電讓施工時間大幅縮短，僅停電4小時即完成接管作業。

水利局表示都市地區汙水接管工程往往受限於複雜的地下管線配置，但仍積極克服各種困難，持續推動汙水接管計畫。

水利局施工廠商破除外覆PVC管線，並於該空間埋設汙水管線，再由台電公司復原PVC管並重新穿線復電讓施工時間大幅縮短。圖／新北市水利局提供
水利局施工廠商破除外覆PVC管線，並於該空間埋設汙水管線，再由台電公司復原PVC管並重新穿線復電讓施工時間大幅縮短。圖／新北市水利局提供

台電 水利局 汐止

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