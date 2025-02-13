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歷史建築淡水渡船頭燈杆保存 2案優先

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。記者劉懿萱／攝影
1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。記者劉懿萱／攝影

歷史建築新北市淡水渡船頭燈杆有74年歷史，因與淡海輕軌藍海線第二期路線重疊，依法可異地保留，但文史工作者盼能留在原地。新北捷運局昨開說明會，提出4種再利用方案，經討論，為顧及燈塔、漁港文化脈絡，遷至金色水岸公園或離岸堤是優先方案。

1951年設置的淡水渡船頭燈杆，曾是船隻入港靠岸指標；1980年代因淡水沿岸造陸，燈杆轉移至陸地上。

昨天說明會中，建築師詹益榮說，燈杆現已失去導燈功能，又位在觀光老街狹窄通道，難以發揮文資價值，提出4種再利用方案，一是遷移至金色黃金水岸河濱公園，二是遷至金色黃金水岸離岸堤，三是觀潮廣場，最後是淡水海關碼頭園區。他說，未來燈杆修復後，會打燈並面向海洋亮燈，恢復導燈意象，遷至金色水岸河濱公園及離岸堤能保有漁港文化脈絡。

淡水民安里長鄭英和說，燈杆應回歸燈塔指引功能，贊成金色水岸河濱公園及離岸堤優先方案；議員蔡錦賢團隊也贊同，建議遷至金色水岸離岸堤，視野好且施工較方便。

議員鄭宇恩說，考量燈杆文化脈絡，金色水岸周邊方案為優先考量，但因涉及河岸景觀、漁作通行、店家營運等，捷運局需積極與地方溝通並取得共識。

歷史建築 淡水 金色水岸

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