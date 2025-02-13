北市U-Sport 在家運動賺U幣

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點，讓民眾可以透過日常走路或在家運動就能累積U幣，市長蔣萬安喊話，盼明年能讓北市規律運動人口突破4成。

「U-Sport樂運動」延續加碼送4萬份1500元運動抵用金外，並推出「U-Walk」計步集點，讓日常無法抽身運動民眾，透過日常走路可累積U幣，20萬步就可獲得U幣。

市長蔣萬安昨出席啟動儀式表示，北市去年規律運動人口提升至39.6％，為6都之冠，U-Sport計畫上路以來從原本37.4%提升到接近4成，離當初設定目標越來越近，今年讓民眾在家也可以運動累積U幣，盼更多市民一同加入規律運動行列。

體育局長王泓翔說，去年U-Sport預算執行率達到100%，1500元運動抵用金也有超過8成民眾使用完畢，有達到政策預期目標，今年運動抵用金考量到公平性改採登記抽籤制，2月27日由系統隨機抽籤派發獎金，若6月底前未使用，則會發放給其他有需求者使用。

體育局補充，民眾透過運動可獲得U幣用於各運動場館入場及課程，只要入場運動享「樂集點」，每入場可獲5U，累積達36次後，U幣集點翻倍為10U，鼓勵市民動愈多、賺愈多，在指定期間內達標12次、24次集點者，即可獲得抽獎資格，最大獎為市價約80萬元的Nissan Kicks小型SUV。