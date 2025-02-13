怕被嫌夜市化 三峽老街店家：多方觀摩

新北市政府市政會議昨結合共識營，移師到三峽大板根舉行，市長侯友宜要求多行銷三峽特色。三峽老街是全台十大人氣老街之一，各地許多老街被詬病流於夜市化、商業化，如何展現地方特色是挑戰。

三峽老街的巴洛克式建築風格別具特色，當地商圈理事長林豐斌說，三峽老街範圍從福安宮進去算起，很多臨時攤商假日才出現，多在外圍且流動率高，靠近祖師廟或市場周邊不是老街內固定店家，專門賺觀光財。老街內有固定的店家，除了會帶店家去其他地方觀摩學習，也會柔性勸導產品不要重複，避免惡性競爭。

近年許多老街攤商被發現商品重複性高，在地特色在流失，被問是否會擔心？林豐斌坦言「多少會」，商圈組織會用心引導老街內店家一起共好。

有攤商說，每年過年在老街外有市集，遊客如果買到價格較貴、品質欠佳的商品，常會上網發文抱怨，老街就會被貼上標籤，其實許多不是在地長久經營的店家，商圈卻要概括承受，常要花心力去解釋。

三峽區長施玉祥昨在市政會議做專案報告時，也談及社宅國光二期921戶預計今年3月完工，規畫設置托老中心、托育中心、育兒園等。