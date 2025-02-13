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新北噪音科技執法 今年增至210處

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市聲音照相設備預計今年將達210處。記者葉德正／攝影
新北市聲音照相設備預計今年將達210處。記者葉德正／攝影

噪音是新北陳情案之冠，現有200處聲音照相科技執法設備，累計開罰1萬4790件，今年預計於陳情熱點再增設10處設備，搭配不定期的移動式科技執法強化取締。聲音照相受限須滿足前後3秒無車、地乾無雨、風速小於每秒5公尺等條件，各縣市開罰率偏低，僅2到3％。地方議員建議除強化執法，還須從源頭管理改裝排氣管亂象。

汽機車改管噪音擾人，中央從2021年起，推動全台各地在陳情熱區設置固定式聲音照相系統，限速50公里以下路段，不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段音量不得超過90分貝。

新北市環保局2021年起，在新北主要路段設置200處科技執法設備設置，迄今累計裁罰1萬4790件。環保局攜手警局去年11月起推「靖音專案」，編排75場次，加強攔查改裝排氣管致噪音車輛。

新北噪音違規執法裁罰數是全國第一，環境部已修正違反噪音管制法裁罰基準，夜間時段加重裁罰金額為6000元起。聲音照相開罰條件嚴謹，須滿足前後3秒無車、地乾無雨、風速小於每秒5公尺等條件，各縣市開罰率偏低，新北環保局去年12月4日函請環境部建議修法，環境部表示將再研議。

林口堪稱噪音車重災區，議員李宇翔認為，聲音科技執法是定點設置，飆車族會刻意繞過，除增加科技執法，更應從源頭管理，稽查改裝車廠商，讓違規車輛強制受檢，或祭出更高罰鍰，才能遏止歪風。

北海岸同樣受噪音車困擾，議員陳偉杰認為，噪音標準與民眾主觀感受有落差，例如設定80分貝違規，現場民眾感受到吵雜，一測只有78分貝，數值是否有正負範圍也可討論。

陳偉杰認為，最重要是源頭管理，有民眾去驗車時換回原廠管，事後又改回來，如何防堵投機行為，應全面檢討。

噪音 科技執法

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