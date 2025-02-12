空品亮紅燈！市長蔣萬安成立應變小組：持續至明天外出戴口罩
受環境風場偏東風至東南風，西半部擴散條件差，台北市今下午起空氣品質達到紅色等級（AQI>150 對所有人不健康等級），預估持續到明天白天。市長蔣萬安提醒，北市空氣品質紅色等級，市民朋友減少戶外活動、如要外出記得戴口罩！
蔣萬安今天在臉書說，市民朋友晚安，受到西半部擴散條件差影響，目前空氣中的汙染物容易累積。根據北市環保局監測數據顯示，今天下午台北市的空氣品質達到紅色等級（AQI>150 對所有人不健康等級），且預估會持續到明天白天。提醒市民朋友減少戶外活動；通勤上班、上學、外出記得戴上口罩；減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。
蔣萬安說，依照SOP環保局已經成立空氣汙染防制應變小組 ，他也要求教育局、社會局及衛生局等單位隨時待命、即時應變。環保局除了執行營建工地和餐飲業查核外，也會加強道路洗掃作業、要求工廠自主管理，透過各項措施延緩或減輕空氣品質惡化，照顧市民朋友的健康。
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