新北110家日照長輩過元宵 目標2026年增至130家

今日是元宵節，新北市副市長劉和然赴林口區東湖國小日間照顧中心，與長輩及幼童共度元宵佳節。他受訪說，春節以來行程滿檔，體會到地方關懷的迫切需求，盼新北市能打造更多長幼共融的日照中心，讓長輩在熟悉的社區中安享晚年。新北衛生局說，現已有110家日照中心，計畫至2026年增設至130家。

劉和然表示，春節期間眾多的行程，連他自己都數不清，但這樣的努力能夠直接接觸基層，瞭解市民需求。尤其市長侯友宜曾提醒他，地方建設與市政推動「一天當兩天用」，希望在有限資源下發揮最大效益，讓新北市民獲得更好的生活品質。

劉和然指出，長照服務不只是提供基本照護，更要讓長輩在社區中獲得情感支持與快樂，而他東湖國小的設計，一樓是幼兒活動空間，三樓則是日照中心，讓祖孫能在同一場域內互動，這種「長幼共融」的模式對長者心理健康有很大幫助。

「或許有些長輩的身體機能退化，甚至罹患輕度失智，但他們仍然可以擁有精彩的生活。」劉和然說，日照中心透過職能治療、物理治療、社交活動，讓長輩能夠保有生活樂趣，也減輕家庭照顧壓力。許多長輩透過日照中心的活動，仍能走出家門，甚至參訪購物中心、景點，享受社交生活，這些都是長照政策的重要目標。