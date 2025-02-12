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淡水渡船頭燈杆異地保存 新北說明會4方案「這2處」列優先

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。記者劉懿萱／攝
1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。記者劉懿萱／攝

1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁，與淡海輕軌藍海線第二期路線重疊，雖然有文史工作者盼原地保留，但新北文化局2023年公告登錄歷史建築，可異地保存。新北捷運局今召開說明會，會中提出4種再利用方案，經與會者討論，為顧及燈塔、漁港文化脈絡，遷至金色水岸公園或離岸堤成優先方案。

淡水渡船頭燈杆已有74年歷史，是1950年代作為船隻入港靠岸指標，1980年代因淡水沿岸造陸，讓淡水渡船頭燈杆轉移至陸地上。而後與淡海輕軌藍海線第二期路線重疊，雖然有地方文史工作者認為應原地保留，但2023年公告為登錄歷史建築，可依法異地保存。

新北捷運局今召開說明會，會中提案單位承熙建築師事務所建築師詹益榮說，燈杆現已失去導燈功能，又位於觀光老街狹窄通道，難以發揮文資價值，因此再利用原則，需包含再現導燈軸線、延續河岸觀覽地標，並提出4種再利用方案，其一遷移至金色黃金水岸河濱公園、其二至金色黃金水岸離岸堤、其三至觀潮廣場，最後則是淡水海關碼頭園區。

詹益榮強調，未來燈杆經修復後，也會打燈及面向海洋亮燈，恢復導燈意象，而遷移至金色水岸河濱公園及離岸堤，有其漁港文化脈絡，兩項是優先方案。

淡水民安里長鄭英和認為，燈杆應回歸燈塔指引功能，贊成金色水岸河濱公園及離岸堤優先方案；議員蔡錦賢團隊也贊同2項方案，並建議將燈杆遷至金色水岸離岸堤，視野好且施工較方便。

議員鄭宇恩指出，考量燈杆文化脈絡，金色水岸周邊的方案為優先考量，但整體涉及河岸景觀、漁作通行、店家營運考量，捷運局需積極與地方溝通並取得共識。另外，過去高灘處曾有過離岸堤景觀橋的規劃，曾引起地方不小反彈聲浪，且離岸堤沒有可及性，文資價值恐無法廣為人知，需要相關單位審慎規畫。

捷運局副局長王益翔說，優先方案涉及老街店家及殼牌倉庫，會持續拜訪店家及相關單位說明。王透露，燈桿遷移已具相當共識，捷運局會盡快將期中、期末報告送進文化局審議，屆時才會定案，預估6月前會提送報告書。

1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。記者劉懿萱／攝影
1951年設置的淡水渡船頭燈杆，現位於淡水渡船頭旁。記者劉懿萱／攝影
新北捷運局今召開淡水渡船頭燈杆再利用說明會。記者劉懿萱／攝影
新北捷運局今召開淡水渡船頭燈杆再利用說明會。記者劉懿萱／攝影

新北捷運 歷史建築 淡水

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