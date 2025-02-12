新北客家局長劉冠吟 盼以創意推動青年傳承文化

甫上任的新北市政府客家事務局長劉冠吟今天表示，將聚焦10歲至20歲的年輕族群，並推動「客語家庭」，結合有趣的親子活動與市集，以創意推動青年傳承客家文化。

劉冠吟來自苗栗縣公館鄉的客家家庭，畢業於台灣大學新聞研究所，曾擔任記者、公關、鴻海集團發言人，並曾出任雜誌發行人與總編輯。

市府表示，前任局長林素琴因生涯規劃請辭後，市府希望借重劉冠吟在地方創生與輔導方面的豐富經驗，為客家文化注入更多活力。

劉冠吟於7日宣誓就職後，便積極與局內幹部座談，瞭解業務並溝通施政理念。她將於13日在新北市客家文化園區與同仁及客家社團代表進行交流。

她今日下午接受中央社專訪時表示，自己做事步調雖快，不喜歡被框架限制，但樂於溝通。她期待未來能帶領局內團隊與客家社團共同前進，為客家事務帶來創新思維，並為年輕客家族群注入新的活力。

談及客語傳承，劉冠吟表示，除了延續客委會推動的「客語家庭」，她也希望新生代能以流利的客語交談，並進一步提升對客家文化的認同。由於新北市的客家族群來自各地，無論原鄉背景或語言腔調皆有所不同，如何凝聚向心力，將是她任內的重要課題。

曾任華山文創園區品牌長的劉冠吟也積極分享創新構想。她指出，三峽區的客家文化園區擁有廣大可利用的腹地，應善用其空間與交通優勢，舉辦多元文化市集，「市集不該僅限於傳統的客家元素」。她認為，若市集內容過於相似，恐難吸引親子家庭參與。

「舉辦有趣的活動才有集客力！」她強調，長期經營後自然能建立品牌形象，進一步吸引家庭參與。因此，她將鎖定10至20歲的年輕族群，除了積極推廣客語，也透過趣味活動融入客家元素，讓年輕人自然而然地喜愛並傳承傳統文化。