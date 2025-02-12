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栽培12年 新北汐止復興里康誥坑溪櫻花接力開

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止復興里的櫻花盛開好美，吸引許多民眾駐足拍照。 圖／觀天下有線電視提供
汐止復興里的櫻花盛開好美，吸引許多民眾駐足拍照。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康誥坑溪沿線的櫻花陸續盛開中，其中在復興里在靠近汐科火車站往新台五路段的溪岸邊，桃紅色的山櫻花美麗綻放，吸引不少散步路過的民眾拍照留念，就連里內社區栽種的櫻花，都把街頭點綴的好美。

復興里長蕭素真表示，里內康誥坑溪種植櫻花，是上任里長的時候，就是民國99年時的構想，種到現在已經12年了，那時候是從很小的幼苗開始種，只是這邊的土壤條件沒有很好，因為下面是蛇籠，而種了11、12年後，發現原本要種的是昭和櫻，結果一開才發現，怎麼品種好多種，所以，花期沒有辦法一起開放，陸陸續續開花沒有集中開。

蕭素真說，平常花很多心思照顧，像是要施肥，或是會有民眾將不要的廢棄物丟下去，都要趕快移除，還有種在溪岸邊，雜草也長的特別多特別快，所以，經常都要除草，今年過年後陸續在開的是山櫻花，很歡迎大家來賞花，還有社區裡，從大同路184巷進去，社區裡有好幾種現在都在盛開，把街頭妝點的很美，蠻有看頭的。

櫻花 汐止 火車站

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