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新北汐止北峰公園改造增單摃 長輩伸展更健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北峰公園使用的民眾很多，現在也新增了單槓設施，讓長輩可以伸展筋骨。 圖／觀天下有線電視提供
北峰公園使用的民眾很多，現在也新增了單槓設施，讓長輩可以伸展筋骨。 圖／觀天下有線電視提供

汐止中興路與明峰街口的北峰公園，在經過施工改造之後，不論是小朋友的遊樂區、或是大人的體健區，已經成了附近居民休憩的好地方，不過，有長輩希望能夠有單摃可以拉筋伸展，現在汐止區公所已經增設完成，更符合遊憩需求。

新北市議員白珮茹表示，北峰公園的改造已經完成了一個輪廓，包括最後工程就是體健區的單摃，因為很多的長輩說，希望能夠有伸展的地方，像是拉單摃可以讓腰跟背都可以更直，很感謝公所的配合，將體健區完成了最後一哩路，接下來就是加強植栽的部分，因為，之前颱風有大樹已經死亡，里長希望加種鳳凰木，但是，現場看並不是那麼適合，希望能夠尋找比較大型的植栽，讓大家夏天來到公園多一個遮蔭的地方，會再努力，希望整個週邊不止是長者的體健區，孩子們的溜滑梯區，也能有更多乘涼遮蔭的地方。

北峰里長陳南海說，很感謝議員白珮茹付出很大的心力爭取北峰公園全面改造，現在第二階段單摃也增設完成，因為，里內長輩真的很多，腰都會酸痛，有高中低一組單摃，讓長輩早中晚有空時，可以拉一拉伸展一下。

汐止 長輩

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