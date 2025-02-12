新北瑞芳四腳亭停車場收費偏高 地方盼能做調整

四腳亭兩處停車場原為台鐵所有，早期免費提供給民眾停車，但為落實使用者付費原則，停車場目前已委外經營，但現階段收費過高，引起民眾反彈，對此，立委廖先翔接獲陳情後，也允諾向台鐵及廠商溝通是否可重新研討合約。

四腳亭兩處停車場改為收費後，環境確實改善不少，原本垃圾亂象減少了，停車場共提供六十餘個車位，不過現在傳出，月租車位的收費太高，讓當地里長每天都接到民眾陳情，在地需求希望至少不超過市區停車場的標準，如瑞芳老街後街停車場戶外一個月收費2000元，立體停車場室內三個月6600元，但四腳亭戶外停車場季繳就要收7,500元，讓地方直呼收費真的偏高。

立法委員廖先翔表示，目前四腳亭兩座台鐵停車場月租出租率已達9成6，但費用仍比瑞芳車站旁約高1成費用。希望降低里民負擔，因此仍有一些方案與台鐵及廠商討論中，這邊會積極協助與廠商溝通協調，為民眾爭取。