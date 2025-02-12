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新北三峽國光二期青年社宅921戶 預計3月完工

中央社／ 新北12日電

新北市三峽區長施玉祥今天在市政會議報告時說，三峽國光二期青年社會住宅共921戶，規劃設置托育中心、幼兒園及托老中心等多元社會福利設施，預計3月完工。

新北市政府市政會議上午移地三峽舉行，施玉祥表示，新北市三峽國光一、二期社宅基地共約2.2公頃，為新北最大基地的社宅，其中，三峽國光一期社宅在2019年底完工，已全數招租，周邊也新闢社區型公園及8條計畫道路；三峽國光二期青年社宅共921戶，預計3月完工。

新北市政府城鄉發展局指出，三峽國光二期青年社宅位在三峽區民生街、國光街及國慶路圍繞的5處街廓，有捷運三鶯線行經，未來三鶯線通車後可搭乘捷運到雙北及桃園。

新北市城鄉發展局說，三峽國光二期青年社宅包含一房型486戶、二房型280戶及三房型155戶，適用租金分級新制，依申請人所得及是否符合弱勢身份而分為4階。

新北市住宅及都市更新中心表示，三峽國光二期青年社宅完工後，市府會交由中心接收管理，須進行點交驗收作業，完成後才會公告招租。

社宅 青年

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