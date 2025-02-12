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衛福部八里療養院櫻花季 植樹推廣環境永續

中央社／ 新北12日電

衛生福利部八里療養院響應政府推動永續發展（ESG）目標，今天舉行植樹活動，栽種櫻花樹苗。院方說，園區遍植櫻花且近日盛開，也象徵精神病人在專業醫療及復健後的豐碩成果。

八里療養院下午發布新聞表示，今天舉辦櫻花季活動，邀衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐，與院內醫療人員等20餘人，種植櫻花樹苗。

八里療養院一直是新北市的賞櫻秘境，院區與周邊的300株山櫻花、八重櫻及吉野櫻，已陸續盛開，與會植樹人員並觀賞櫻花盛開美景。

院方將醫院櫻花林命名為「希望花園」，並定期舉辦賞櫻活動，希望讓外界看見並接納精神病友，展現康復的無限希望，不要任意汙名化、貼標籤。

院長李新民表示，此次活動除展示精神病人在專業醫療及復健後的康復成果，及倡議病人權益；還融入環境保護、社會責任、公司治理（ESG）理念，期望推動永續發展，並與員工共同成長。

此外，林慶豐等人還體驗精神病人的復健活動，包括元宵節猜燈謎、開工收心操和愛地球苔球手作等，瞭解病友多元復健活動的成果。

林慶豐肯定療養院善用地理優勢，結合觀音山的自然生態，建立醫院、生態和社區永續共榮的發展藍圖，讓療養院成為病人、員工及民眾心中的希望花園。

復健 櫻花季 永續

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