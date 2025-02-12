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農曆3月媽祖生 交通平安「小神衣」免費索取

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市新聞局推出全國首創的「交通平安小神衣」，引起民眾熱烈迴響，目前規劃加碼印製，預計農曆三月媽祖生於新北市轄內各大媽祖廟發放。

新北市長侯友宜表示，新春期間提醒民眾，走春出遊必須注意交通安全，同時指示各局處，新的一年持續從工程、宣導、教育、監理、執法等面向落實道安工作，為市民維護安全的交通環境。

新聞局於新北市道安會報工作小組報告提到，新北推出全國首創「交通平安小神衣」，農曆年前與新北市12間宮廟合作免費發送交通小神衣，首批4000個不到一週就發放完畢，還有其他縣市民眾特地前來新北索取。

新聞局長李利貞指出，已經準備加碼印製交通小神衣，目前規劃農曆三月媽祖生於本市各大媽祖廟發放。李利貞也說，交通小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面則繡上「交通平安」字樣，民眾可將於宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符，讓保平安的象徵陪伴大家行的安全。

聚傳媒

媽祖 李利貞

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