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2025樂活夜櫻幸福星光迪士尼公主主題派對 2/15登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為主題，自1月24日至2月15日展開，為期23天的活動為台北市帶來無數浪漫時刻。夜晚時分搭配柔和的投射燈光，漫步在櫻花步道以及迪士尼公主裝置藝術及許願光廊，浪漫璀璨的夜櫻景致成為民眾拍照打卡的首選！這場燈光與櫻花交織的視覺盛宴，不僅展現出櫻花的自然之美，更為城市增添浪漫氛圍。

公園處表示，緊接著於2/15登場的是系列特別活動「幸福星光迪士尼公主主題派對」，活動當天民眾若穿著白色、銀色或公主服裝參與就有機會獲得限量發放100份專屬櫻花杯套，邀您一同感受浪漫氛圍。活動內容豐富多彩，包括迪士尼音樂派對、氣球發放及台灣樂高®體驗活動，還有露天電影院播放經典迪士尼電影，讓大小朋友共同享受幸福夜晚。

活動現場設置樂活櫻花市集，帶來豐富的文創商品及特色美食。同時，參與「IG美圖大賞」活動，分享當天美照並標記官方標籤並填寫問卷，即有機會抽中台灣樂高®公主系列、American Explorer 美國探險家 20吋粉色行李箱、韓國Queen Chef 公主粉不沾鍋等精美好禮。參觀樂活夜櫻季的同時別忘了填寫問卷抽好禮，只要在1月24日至2月15日完成問卷填寫，就有機會把德國百靈Oral-B 冰雪奇緣充電式兒童電動牙刷、YOMIX優迷4800mAh 15W Lightning快充直插口袋行動電源及星巴克櫻花玻璃碗帶回家！

聚傳媒

櫻花 派對 迪士尼

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