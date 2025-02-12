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新北市補助清運 加速汰換致癌石綿建材

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

石綿自78年起被公告列管為毒性化學物質後，各機關陸續公布禁用，為鼓勵民眾加速汰換家中老舊石綿建材，同時使拆除後含石綿建材廢棄物都能妥善清理，新北市環保局今年持續辦理新北市家戶石綿建材廢棄物補助計畫。環保局呼籲，家中尚有使用老舊石綿建材、且有清除處理需求者，自即日起至114年10月31日前可向環保局申請石綿建材廢棄物清除處理補助，環保局將安排業者協助清理拆除後之含石綿建材廢棄物，維護市民健康。

環保局表示，石綿早期被廣泛應用於建材，但若經不當拆除或破碎而吸入飛散的石綿纖維，可能導致健康風險，鑒於民眾常面臨裝潢業者不願拆除的困擾，或被索取高額處理費，環保局持續向環境部資源循環署爭取經費辦理家戶石綿建材廢棄物補助計畫，以協助民眾清運拆除後之含石綿建材廢棄物，申請案如經審核通過，將由環保局安排合法廠商協助清除。

環保局提醒，石綿建材拆除時應委託合法營造業或拆除業者進行，且拆除過程應採取安全措施，並保持石綿建材完整性，避免破碎造成粉塵飛散。

環保局補充，只要是位於新北境內之私人住宅、農業設施（個人飼養家畜、家禽未達畜牧場登記規模）、寺廟、教堂、學校、農會相關建築物等所使用的含石綿建材(如石棉瓦、石綿浪板等)均可提出申請。

聚傳媒

廢棄物 環保局

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