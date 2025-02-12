快訊

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會回應了

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

聽新聞
0:00 / 0:00

議員陳怡君被搜索 綠營首都這區「卡位戰」恐提前上演

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市議員陳怡君（左）上午議會辦公室遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影
民進黨台北市議員陳怡君（左）上午議會辦公室遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影

民進黨台北市議員陳怡君今天上午議會、服務處辦公室等處遭檢調搜索，並遭檢調帶走調查，傳出與助理費有關，由於陳平常跑地方大多親自出席，若無法到場通常有兩位助理幫忙，如今案件遭爆出，黨內人士表示，中山大同區議員的「卡位戰」恐怕提前上演。

據了解，陳怡君涉嫌以親友擔任人頭，自2019年起，以胞弟等4名親友，擔任助理工作，卻未實際從事助理工作，士檢於今天展開搜索，搜索範圍包括台北市中山、大同、信義、內湖等區、台中市等共13處，帶回7名被告、4名證人。

地方人士透露，跑行程、出席活動大多都是由本人或其他兩個比較固定助理幫忙跑，若因助理費浮報才被帶走，「不會感到意外」，而且2026年就要爭取議員連任，民進黨過往只要通過初選，至少一半席次會當選，傳出王世堅、何志偉都打算派人馬角逐，就連現任海委會主委管碧玲女婿林子揚都有意願參選，不排除是民進黨初選前的鬥爭。

由於陳怡君先前才因挺立委陳亭妃自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，遭正國會除名，遭到檢方搜索，也讓外界猜測是否有外力因素。

黨內人士透露，正國會目前與賴系關係友好，陳退出後反向英系靠攏可能引起正國會人士不滿，想要藉此機會扶植其他新人，中山、大同區應有新人會爭取2026年議員選舉。

正國會 議員 陳怡君

延伸閱讀

昔遭恐嚇遲不報案…綠議員陳怡君涉詐助理費 傳助理親友也涉案

風水問題？北市議會連3議員遭搜索 議會人員：有拜拜了

議會辦公室遭檢調搜索 陳怡君：請大家相信我的清白

北市議員陳怡君辦公室遭搜索 檢調為查2罪嫌帶回10人

相關新聞

議員陳怡君被搜索 綠營首都這區「卡位戰」恐提前上演

民進黨台北市議員陳怡君今天上午議會、服務處辦公室等處遭檢調搜索，並遭檢調帶走調查，傳出與助理費有關，由於陳平常跑地方大多...

歷史老街憂商業化重複性高 新北三峽老街：柔性勸導商品勿重複

三峽老街是全台十大人氣老街之一，台灣許多歷史老街被詬病「夜市化」、「商業化」，如何展現地方特色是挑戰。商圈理事長指出，除...

2025樂活夜櫻幸福星光迪士尼公主主題派對 2/15登場

2025樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為主題，自1月24日至2月15日展開，為期23天的活動為台北市帶來無數浪漫時刻。夜晚時分搭配柔和的投射燈光，漫步在櫻花步道以及迪士尼公主裝置藝術及許願光廊，浪漫璀

2025台南鹽水蜂炮 2/11隆重啟炮

名列世界三大民俗慶典，享有「北天燈‧南蜂炮」美名的臺南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡。臺南市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀

農曆3月媽祖生 交通平安「小神衣」免費索取

新北市新聞局推出全國首創的「交通平安小神衣」，引起民眾熱烈迴響，目前規劃加碼印製，預計農曆三月媽祖生於新北市轄內各大媽祖廟發放。 新北市長侯友宜表示，新春期間提醒民眾，走春出遊必須注意交通安全，同時

在家運動、日常走路也能集點！U-Sport計畫再升級 運動還能抽休旅車

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。