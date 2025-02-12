議員陳怡君被搜索 綠營首都這區「卡位戰」恐提前上演

民進黨台北市議員陳怡君今天上午議會、服務處辦公室等處遭檢調搜索，並遭檢調帶走調查，傳出與助理費有關，由於陳平常跑地方大多親自出席，若無法到場通常有兩位助理幫忙，如今案件遭爆出，黨內人士表示，中山大同區議員的「卡位戰」恐怕提前上演。

據了解，陳怡君涉嫌以親友擔任人頭，自2019年起，以胞弟等4名親友，擔任助理工作，卻未實際從事助理工作，士檢於今天展開搜索，搜索範圍包括台北市中山、大同、信義、內湖等區、台中市等共13處，帶回7名被告、4名證人。

地方人士透露，跑行程、出席活動大多都是由本人或其他兩個比較固定助理幫忙跑，若因助理費浮報才被帶走，「不會感到意外」，而且2026年就要爭取議員連任，民進黨過往只要通過初選，至少一半席次會當選，傳出王世堅、何志偉都打算派人馬角逐，就連現任海委會主委管碧玲女婿林子揚都有意願參選，不排除是民進黨初選前的鬥爭。

由於陳怡君先前才因挺立委陳亭妃自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，遭正國會除名，遭到檢方搜索，也讓外界猜測是否有外力因素。

黨內人士透露，正國會目前與賴系關係友好，陳退出後反向英系靠攏可能引起正國會人士不滿，想要藉此機會扶植其他新人，中山、大同區應有新人會爭取2026年議員選舉。