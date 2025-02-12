歷史老街憂商業化重複性高 新北三峽老街：柔性勸導商品勿重複

三峽老街是全台十大人氣老街之一，台灣許多歷史老街被詬病「夜市化」、「商業化」，如何展現地方特色是挑戰。商圈理事長指出，除了會帶著店家去其他地方觀摩學習，也會柔性勸導不要重複，避免惡性競爭。

侯友宜今在市政會議時表示，三峽老街具有特色，有巴洛克風建築，吸引人潮前來，在地還有很多農特產品，又有歷史文物，人文薈萃、地靈人傑，一定可以引來更多的觀光休閒人潮。

三峽老街商圈理事長林豐斌表示，三峽老街範圍是從福安宮進去算起，很多臨時攤商都是假日才出現，都在外圍且流動率高，靠近祖師廟或市場周邊，這些都不是老街內的固定店家，專門賺觀光財，固定在老街內的店家，都會跟著商圈一起跟其他店家交流，學習觀摩。

近年來很多老街的攤商被發現重複性高，認為被商業化、淡化在地特色，被問是否會擔心？林豐斌坦言「多少都會」，目前老街內的店家，之前就會柔性勸導不要做重複性的商品，可避免惡性競爭，或是產生不好的營運方式。

有攤商說，每年過年在老街外都有市集，遊客如果買到比較貴，品質不好的東西，就會上網發文抱怨，老街就被貼標籤，但都不是在地長久經營的店家，商圈都要花心力去解釋，「這不是第一次，也不會是最後一次」。