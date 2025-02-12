快訊

救火代班「不熙娣」被罵翻 吳姍儒：收視率一定下滑

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會回應了

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

聽新聞
0:00 / 0:00

歷史老街憂商業化重複性高 新北三峽老街：柔性勸導商品勿重複

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三峽老街外觀。記者江婉儀／攝影
三峽老街外觀。記者江婉儀／攝影

三峽老街是全台十大人氣老街之一，台灣許多歷史老街被詬病「夜市化」、「商業化」，如何展現地方特色是挑戰。商圈理事長指出，除了會帶著店家去其他地方觀摩學習，也會柔性勸導不要重複，避免惡性競爭。

侯友宜今在市政會議時表示，三峽老街具有特色，有巴洛克風建築，吸引人潮前來，在地還有很多農特產品，又有歷史文物，人文薈萃、地靈人傑，一定可以引來更多的觀光休閒人潮。

三峽老街商圈理事長林豐斌表示，三峽老街範圍是從福安宮進去算起，很多臨時攤商都是假日才出現，都在外圍且流動率高，靠近祖師廟或市場周邊，這些都不是老街內的固定店家，專門賺觀光財，固定在老街內的店家，都會跟著商圈一起跟其他店家交流，學習觀摩。

近年來很多老街的攤商被發現重複性高，認為被商業化、淡化在地特色，被問是否會擔心？林豐斌坦言「多少都會」，目前老街內的店家，之前就會柔性勸導不要做重複性的商品，可避免惡性競爭，或是產生不好的營運方式。

有攤商說，每年過年在老街外都有市集，遊客如果買到比較貴，品質不好的東西，就會上網發文抱怨，老街就被貼標籤，但都不是在地長久經營的店家，商圈都要花心力去解釋，「這不是第一次，也不會是最後一次」。

攤商 文物 老街

延伸閱讀

平溪天燈節12日十分廣場施放 同慶元宵與情人節

新春遊新北4大老街！ 廟宇踩點祈福求好運 多元美食景點一次滿足

鹿港老街擠爆！遊客怨旅遊品質低落「像跨年」 網揭原因：跟祂有關

百年歷史排隊老店！ 雲林斗六「老街碗粿」 綿密古早味碗粿 搭關東煮特別溫暖

相關新聞

議員陳怡君被搜索 綠營首都這區「卡位戰」恐提前上演

民進黨台北市議員陳怡君今天上午議會、服務處辦公室等處遭檢調搜索，並遭檢調帶走調查，傳出與助理費有關，由於陳平常跑地方大多...

歷史老街憂商業化重複性高 新北三峽老街：柔性勸導商品勿重複

三峽老街是全台十大人氣老街之一，台灣許多歷史老街被詬病「夜市化」、「商業化」，如何展現地方特色是挑戰。商圈理事長指出，除...

2025樂活夜櫻幸福星光迪士尼公主主題派對 2/15登場

2025樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為主題，自1月24日至2月15日展開，為期23天的活動為台北市帶來無數浪漫時刻。夜晚時分搭配柔和的投射燈光，漫步在櫻花步道以及迪士尼公主裝置藝術及許願光廊，浪漫璀

2025台南鹽水蜂炮 2/11隆重啟炮

名列世界三大民俗慶典，享有「北天燈‧南蜂炮」美名的臺南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡。臺南市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀

農曆3月媽祖生 交通平安「小神衣」免費索取

新北市新聞局推出全國首創的「交通平安小神衣」，引起民眾熱烈迴響，目前規劃加碼印製，預計農曆三月媽祖生於新北市轄內各大媽祖廟發放。 新北市長侯友宜表示，新春期間提醒民眾，走春出遊必須注意交通安全，同時

在家運動、日常走路也能集點！U-Sport計畫再升級 運動還能抽休旅車

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。