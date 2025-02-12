快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

聽新聞
0:00 / 0:00

在家運動、日常走路也能集點！U-Sport計畫再升級 運動還能抽休旅車

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點讓民眾可以透過日常走路或在家運動就能累積U幣。記者洪子凱／攝影
北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點讓民眾可以透過日常走路或在家運動就能累積U幣。記者洪子凱／攝影

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點讓民眾可以透過日常走路或在家運動就能累積U幣，市長蔣萬安也喊話，盼明年能讓北市規律運動人口突破4成。體育局表示，將持續與公民營場館合作，盼今年能達到250家。

「U-Sport樂運動」去年正式上路，與238家公民營場館合作，除了發放限量1500元運動抵用金外，運動還可累計U幣，體育局今年計畫也升級，除延續加碼送4萬份1500元運動抵用金外，推出「U-Walk」計步集點讓日常無法抽身運動民眾，透過日常走路可累積U幣，20萬步就可獲得U幣。

市長蔣萬安今天出席啟動儀式表示，北市去年規律運動人口提升至39.6％為6都之冠，U-Sport計畫上路以來從原本37.4%提升到接近4成，離當初設定目標越來越近，今年也與民間企業合作，於U-Sport APP推出線上運動課程，讓民眾在家也可以運動累積U幣，盼更多市民一同加入規律運動行列。

體育局長王泓翔說，去年U-Sport預算執行率達到100%，1500元運動抵用金也有超過8成民眾使用完畢，有達到政策預期目標，今年運動抵用金考量到公平性改採登記抽籤制，2月27日由系統隨機抽籤派發獎金，若6月底前未使用，則會發放給其他有需求者使用。

體育局補充，民眾透過運動可獲得U幣用於各運動場館入場及課程，只要入場運動享「樂集點」，每入場可獲5U，累積達36次後，U幣集點翻倍為10U，鼓勵市民動愈多、賺愈多，在指定期間內達標12次、24次集點者，即可獲得抽獎資格，最大獎可重市價約80萬元的Nissan Kicks小型SUV。

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點讓民眾可以透過日常走路或在家運動就能累積U幣。記者洪子凱／攝影
北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課程及「U-Walk」計步集點讓民眾可以透過日常走路或在家運動就能累積U幣。記者洪子凱／攝影

北市 運動 體育

延伸閱讀

罷免戰「港湖雙姝」同台零互動 高嘉瑜：有眼神交流、蔣萬安讚李彥秀

看見幸福台灣／台北市長蔣萬安 驅動AI智慧城

看見幸福台灣／台北市…未來之都 躍上國際

校園共融式遊戲場 北市將投1500萬元再添3座

相關新聞

圖輯／士林官邸鬱金香展 結合異國風格打造夢幻花卉饗宴

2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同...

北市這路口轉彎幾近直角 駕駛「切西瓜」荷包大失血

台北市長安東路左轉建國北路上高架橋路口，由於轉彎角度過小，不少駕駛須「幾近直角」的方式轉彎，車子很容易壓上雙黃線而違規，...

在家運動、日常走路也能集點！U-Sport計畫再升級 運動還能抽休旅車

北市「U-Sport樂運動」今年再升級，考量到部分市民日常工作繁忙，可能無法規律至運動場館運動集點，結合APP推出線上課...

為自閉症家庭提早開館 新北十三行博物館新計畫3月登場

新北市立十三行博物館為「星兒」自閉症孩子推出早安博物館計畫，每月周日提早一小時開館，為星兒打造友善共融空間。十三行博物館...

新興茶品「三峽白美人」上市 橙紅色茶湯帶豐富果香

新北三峽以茶著名，三峽區農會推出新興茶品「台灣橙茶-三峽白美人」，首次評鑑由由百年歷史的建安茶行奪冠，而冬季碧螺春綠茶評...

新北移地三峽共識營 侯友宜：傾聽第一線區長面臨的困難

新北市政府今天在三峽大板根舉辦2025年共識營及市政會議，新北市長侯友宜表示，現在在舉辦行動治理，也到第一線了解區長面臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。