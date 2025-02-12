圖輯／士林官邸鬱金香展 結合異國風格打造夢幻花卉饗宴

2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。

今年有來自荷蘭與日本的鬱金香參展，展區巧妙的結合了荷蘭、日本、土耳其、義大利等異國風格，並融入世界知名的名言佳句、花卉畫作等多元藝術表現，打造一場結合視覺、文化與情感的夢幻花卉饗宴。為了增添鬱金香展活動的互動性，特別推出「寫繪馬送御守」現場活動，在2/13及2/14下午1點到2點時段，揪伴來到情定礪波展區，在繪馬上寫下願望，就有機會獲得來自礪波「鯉戀之宮」的良緣御守。 2025士林官邸鬱金香展致敬土耳其作為鬱金香的起源地，「相戀土耳其」以阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，營造在花海裡浪漫遨遊的氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展主題園區的「LOVE」展區是由多種草花如紅、粉、白的四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜的情人節氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展「情定礪波」結合日本礪波市傳統的格子風車、鳥居與鯉魚旗，象徵吉祥與幸福，還引進了當地特有的鬱金香品種，為展區增添異國特色。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展致敬土耳其作為鬱金香的起源地，「相戀土耳其」以阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，營造在花海裡浪漫遨遊的氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展「情定礪波」結合日本礪波市傳統的格子風車、鳥居與鯉魚旗，象徵吉祥與幸福，還引進了當地特有的鬱金香品種，為展區增添異國特色。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展「邂逅義大利」帶大家走一遭愛情必經的旅途，從傳信到茱麗葉之家祈求愛的到來，再一起搭乘馬車參與城中廣場的情人活動，於古堡裡的鬱金香花園留下美照、再攜手走入婚禮殿堂的各種場景等，帶大家感受義大利獨有的愛情風貌。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展主題園區的「LOVE」展區是由多種草花如紅、粉、白的四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜的情人節氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展主題園區的「LOVE」展區是由多種草花如紅、粉、白的四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜的情人節氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展主題園區的「LOVE」展區是由多種草花如紅、粉、白的四季秋海棠、西洋水仙、海芋、鼠尾草與各種顏色鬱金香組成的廣闊花海，搭配地景藝術裝置「水流」與大型紅色愛心氣球，營造甜蜜的情人節氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展「愛在荷蘭」設置了9米高大風車、木鞋以及以鬱金香打造的花燈裝置在此迎賓，呈現濃濃的荷蘭經典浪漫，一窺荷蘭習俗中「寄情於木鞋」的愛情樣貌。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展致敬土耳其作為鬱金香的起源地，「相戀土耳其」以阿拉丁神燈故事裡的神燈與魔毯，搭配星球裝置物，營造在花海裡浪漫遨遊的氛圍。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展「邂逅義大利」帶大家走一遭愛情必經的旅途，從傳信到茱麗葉之家祈求愛的到來，再一起搭乘馬車參與城中廣場的情人活動，於古堡裡的鬱金香花園留下美照、再攜手走入婚禮殿堂的各種場景等，帶大家感受義大利獨有的愛情風貌。記者林伯東／攝影 2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。記者林伯東／攝影