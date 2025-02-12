圖輯／士林官邸鬱金香展 結合異國風格打造夢幻花卉饗宴
2025士林官邸鬱金香展於2月13日至2月23日盛大登場，今年以「愛的遇藝」為主題，透過8大展區與多元線下活動，體驗不同文化下愛情的慶祝方式與浪漫意象，感受愛情綻放的浪漫，如穿越時空般地漫步在異國花園，發現愛情暈染出的浪漫色彩。
今年有來自荷蘭與日本的鬱金香參展，展區巧妙的結合了荷蘭、日本、土耳其、義大利等異國風格，並融入世界知名的名言佳句、花卉畫作等多元藝術表現，打造一場結合視覺、文化與情感的夢幻花卉饗宴。為了增添鬱金香展活動的互動性，特別推出「寫繪馬送御守」現場活動，在2/13及2/14下午1點到2點時段，揪伴來到情定礪波展區，在繪馬上寫下願望，就有機會獲得來自礪波「鯉戀之宮」的良緣御守。
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