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為自閉症家庭提早開館 新北十三行博物館新計畫3月登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
十三行博物館3月9日推出「漁網編織袋」工作坊編織專屬於自己的環保提袋。圖／新北十三行博物館提供
十三行博物館3月9日推出「漁網編織袋」工作坊編織專屬於自己的環保提袋。圖／新北十三行博物館提供

新北市立十三行博物館為「星兒」自閉症孩子推出早安博物館計畫，每月周日提早一小時開館，為星兒打造友善共融空間。十三行博物館館長羅珮瑄說，盼讓星兒在不受干擾的空間中，自在探索博物館、享受學習樂趣，活動完全免費，採線上報名，每場次限額30至40位，並僅限自閉症家庭參加。

十三行博物館指出，早安博物館春季活動於3月至5月登場，3月9日配合植樹節的環保意識，推出「漁網編織袋」工作坊，在專業老師生動活潑的引導下，參與者將走進先民的智慧世界，透過古老而精巧的漁網編織技藝，一針一線編織專屬於自己的環保提袋。

4月13日的「印尼蠟染」活動，邀請新住民語文教師慕雅妮，帶領星兒及家長一同探索印尼國寶級工藝—蠟染（Batik）的奧妙，在色彩的渲染與圖紋的交織間，每位參與者都能盡情揮灑創意，創作獨一無二的藝術作品，

5月4日壓軸登場的「來蛇去親子蛇板」活動，結合雙北市壯運及館內古代競技特展元素，在中華民國自閉症適應體育休閒促進會專業教師帶領下，星兒與家長將一同挑戰充滿趣味的蛇板運動。透過生動有趣的互動遊戲，不僅能增強平衡感與肢體協調能力，更能促進親子間的默契與情感連結。

有興趣自閉症星兒及家長可至請至十三行官網報名。

十三行博物館5月4日壓軸登場蛇板活動。圖／新北十三行博物館提供
十三行博物館5月4日壓軸登場蛇板活動。圖／新北十三行博物館提供

十三行 博物館 新北 自閉症

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