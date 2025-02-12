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北市這路口轉彎幾近直角 駕駛「切西瓜」荷包大失血

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長安東路左轉建國北路上高架橋路口，由於轉彎角度過小，不少駕駛須「幾近直角」的方式轉彎，車子很容易壓上雙黃線而違規。圖／取自林亮君臉書
台北市長安東路左轉建國北路上高架橋路口，由於轉彎角度過小，不少駕駛須「幾近直角」的方式轉彎，車子很容易壓上雙黃線而違規。圖／取自林亮君臉書

北市長安東路左轉建國北路上高架橋路口，由於轉彎角度過小，不少駕駛須「幾近直角」的方式轉彎，車子很容易壓上雙黃線而違規，議員林亮君指出，該處路口在科技執法上路後，很駕駛人不小心「壓線」或是「切西瓜」遭到舉發，荷包失血。北市交大指出，為了避免爭議，標線已改為改成單向禁止超車線。

林亮君指出，近期常有民眾向她反映，台北市長安東路東向西左轉建國北路上高架橋路段，由於轉彎角度過小，導致用路人在「幾近直角」的路段上轉彎，車輛很容易壓上雙黃線，尤其科技執法上路後，有更有許多民眾因此遭到取締，荷包大失血。

林亮君說，這是道路設計的問題，不應成為政府裁罰用路人的理由，尤其多數的用路人所希望的，只是要保護自身安全、避免危險急轉。希望交工處研議，在不影響交通動線的前提下，退縮長安東路停止線，加大轉彎角度，並繪設左轉建國北路引導線，確保路口設計合理、安全。

北市交大表示，過去該處路口科技執法，是依標線舉發，但發現案件量大，光是今年一月就有3127件，其實若駕駛人稍微壓到線會剔除，不會舉發，但有駕駛人是整台車越線開過去，就會開單；依道交條例，不依規定駛入來車道，可處600至1800元罰款。

至於是否該路口很難轉彎？交大表示，因該處路口的標線設計，停止線幾乎與引道切齊，現場勘查時，有的駕駛人會大轉彎，但也有民眾能做到不壓線。交大也表示，由於舉發案件多，辦完會勘後，為避免爭議，交工處已更改標線，2月初將路口標線改成單向禁止超車線，也就是實線一面的車輛禁止超車，虛線一面允許超車。

為了避免爭議，台北市長安東路左轉建國北路上高架橋路口，標線已改為改成單向禁止超車線。記者楊正海／攝影
為了避免爭議，台北市長安東路左轉建國北路上高架橋路口，標線已改為改成單向禁止超車線。記者楊正海／攝影

北市

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