新興茶品「三峽白美人」上市 橙紅色茶湯帶豐富果香

新北三峽以茶著名，三峽區農會推出新興茶品「台灣橙茶-三峽白美人」，首次評鑑由由百年歷史的建安茶行奪冠，而冬季碧螺春綠茶評鑑則由比賽常勝軍綠品製茶廠再獲特等，展現三峽老牌茶行的傳承底蘊。

三峽白美人屬於部分發酵茶，於10月的秋茶產季間，選用三峽特有的青心柑仔樹種，以小綠葉蟬著蜒過且帶有毫毛的一心二葉嫩芽製作，成品茶乾帶有白毫，因此名為白美人。

擔任評審的農業部茶改場北部分場長蘇彥碩表示，特等獎茶湯濃稠且醇厚滑順，呈現明亮清澈的橙紅色，帶有玫瑰花香及荔枝、水蜜桃、香蕉和熟梅的豐富果香，並具有蔗糖、蜂蜜甜香。

橙茶製程以採收後的萎凋最為重要，一般茶類萎凋通常不超過10小時，而橙茶的萎凋時長可達24至48小時，是台灣主要茶類中最長的一種，期間須持續檢視手感並手工翻動，以確保整批茶菁維持柔軟又走水均衡。

最後結合部份發酵茶的炒菁、揉捻技術，經過3分鐘的低程度炒菁去除菁雜味，並在輕度揉捻成條索狀後，進行24小時的自然陰乾。製茶全程耗時3日，透過萎凋到陰乾的長時間靜置，充分體現青心柑仔著蜒後的果香與蜜香，並穩定圓潤的茶湯風味。