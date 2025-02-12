新北移地三峽共識營 侯友宜：傾聽第一線區長面臨的困難

新北市政府今天在三峽大板根舉辦2025年共識營及市政會議，新北市長侯友宜表示，現在在舉辦行動治理，也到第一線了解區長面臨的困境。

今天市政會議由三峽區公所專題報告，三峽區長施玉祥針對區內各項特色介紹。侯友宜在報告結束後，特別點名「觀旅局應該有吧」，觀旅局長楊宗珉表示，三峽有山有文化歷史，也是微笑山線一部分，區長也提到在山道需要協助，另外，三峽老街跟祖師廟、藍染等相關多樣農特產品，民眾可以享受各種特色，也會配合在相關活動挹注經費。

侯表示，當時要辦共識營，結果碰到疫情，長達3年之久，趁行動治理舉辦時，到第一線知道區長面臨的困境，選擇三峽，幅員遼闊，有很好的歷史文化跟觀光休閒產業，百分之92是山區，颱風豪大雨都會造成重大災害，所以也要傾聽里長面臨的困境，幫忙解決問題。