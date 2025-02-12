快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

新北移地三峽共識營 侯友宜：傾聽第一線區長面臨的困難

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府今天在三峽大板根舉辦2025年共識營及市政會議，新北市長侯友宜表示，現在在舉辦行動治理，也到第一線了解區長面臨的困境。記者江婉儀／攝影
新北市政府今天在三峽大板根舉辦2025年共識營及市政會議，新北市長侯友宜表示，現在在舉辦行動治理，也到第一線了解區長面臨的困境。記者江婉儀／攝影

新北市政府今天在三峽大板根舉辦2025年共識營及市政會議，新北市長侯友宜表示，現在在舉辦行動治理，也到第一線了解區長面臨的困境。

今天市政會議由三峽區公所專題報告，三峽區長施玉祥針對區內各項特色介紹。侯友宜在報告結束後，特別點名「觀旅局應該有吧」，觀旅局長楊宗珉表示，三峽有山有文化歷史，也是微笑山線一部分，區長也提到在山道需要協助，另外，三峽老街跟祖師廟、藍染等相關多樣農特產品，民眾可以享受各種特色，也會配合在相關活動挹注經費。

侯表示，當時要辦共識營，結果碰到疫情，長達3年之久，趁行動治理舉辦時，到第一線知道區長面臨的困境，選擇三峽，幅員遼闊，有很好的歷史文化跟觀光休閒產業，百分之92是山區，颱風豪大雨都會造成重大災害，所以也要傾聽里長面臨的困境，幫忙解決問題。

侯友宜 疫情

延伸閱讀

新北評鑑客運服務品質 台北、大都會、首都等5客運獲優等

侯友宜攜超夯小物拜年 交通平安小神衣詢問度高

賴清德邀五院院際協調 侯友宜呼籲：要求自己更重要

吳靜怡：總統大選侯友宜是棄子 柯文哲目標成中共支持的人

相關新聞

新興茶品「三峽白美人」上市 橙紅色茶湯帶豐富果香

新北三峽以茶著名，三峽區農會推出新興茶品「台灣橙茶-三峽白美人」，首次評鑑由由百年歷史的建安茶行奪冠，而冬季碧螺春綠茶評...

新北移地三峽共識營 侯友宜：傾聽第一線區長面臨的困難

新北市政府今天在三峽大板根舉辦2025年共識營及市政會議，新北市長侯友宜表示，現在在舉辦行動治理，也到第一線了解區長面臨...

新北噪音科技執法累計開罰近1.5萬件 今年將增至210處

噪音是新北市陳情之冠，尤其改管噪音車深夜更是擾人清夢。新北市至今已設置200處聲音照相科技執法設備，累計開罰1萬4790...

解決脫北潮！新婚育兒留台北 蔣萬安拚「幸褔住宅」供量

台北市長蔣萬安去年推「幸福住宅」，本周市政會議聽取聽取都發局報告，拍板未來多元取得的社宅，如都更分回等租期屆滿無候補的社...

15歲少年無照駕車釀3死2傷 北市建請中央「罰則應加重」

汽機車考照年齡為18歲以上，但都市、偏鄉可見未成年無照上路。北市去年2件無照未成年無照駕駛，其中1件是15歲少年開車衝撞...

看見幸福台灣／台北市長蔣萬安 驅動AI智慧城

「我對台北市的施政藍圖，是打造一座永續共融的希望首都，讓每個人都能在台北市實現自我，感受到幸福。」台北市長蔣萬安強調，打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。