新北噪音科技執法累計開罰近1.5萬件 今年將增至210處

噪音是新北市陳情之冠，尤其改管噪音車深夜更是擾人清夢。新北市至今已設置200處聲音照相科技執法設備，累計開罰1萬4790件，今年預計再於陳情熱點增設10處，並透過不定期安排移動式科技執法設備強化取締，還民眾安寧。地方議員認為，除了強化執法，如何從源頭改裝排氣管管理，才能徹底解決問題。

汽機車改管噪音擾人，中央從2021年起，推動全台各地在陳情熱區設置固定式聲音照相系統，限速50公里以下路段，不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段音量不得超過90分貝。

新北市環保局從2021年起，在新北主要路段設置200處科技執法設備設置，迄今累計共計裁罰1萬4790件，今年預計再根據熱門陳情地點，增加至210處，也將不定期安排移動式科技執法設備於陳情熱區加強取締。

為強化取締，市府環保局也與警局去年11月起，推出「靖音專案」，編排75場次，加強攔查改裝排氣管致噪音車輛，截至去年底累計稽查1萬7952件，其中改裝車變更零件1932件、改裝車重要設備516件、無照駕駛6034件、危險駕駛1071件、通報噪音車8399件。

然聲音照相受限須滿足「前後3秒無車」、「地乾無雨」、「風速小於每秒5公尺」等條件，各縣市開罰率都落在僅2到3％之間。

環保局表示，新北已在去年12月4日函請環境部修法，環境部表示將再研擬。新北在執法裁罰件數上為全國第一，環境部也已修正違反噪音管制法案件裁罰基準，夜間時段加重裁罰金額至6000元起；而交通部已修訂道路交通安全規則並於今年1月1日起，未使用經認證排氣管者，將依道路交通管理處罰條例處以900至1800元的罰鍰，全面防堵噪音車。

環保局說，即使是經認證的排氣管，若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法路段遭判定超標時，也將依噪音管制法規定裁處，將持續配合相關政策，共同從源頭改善噪音問題。

新北市林口堪稱噪音車重災區，市議員李宇翔認為，聲音科技執法都是定點設置，短期內有效果，但時間一長，飆車族都會刻意繞過後故態復萌。

李宇翔認為，除增加聲音科技執法，更應該從源頭管理，對於境內改裝車廠商檢查，與違規車輛強制受檢，或透過更高額的罰鍰，才能遏止歪風。

北海岸同樣深受噪音車困擾，市議員陳偉杰認為，科技輔助執法重要，但噪音標準與民眾主觀感受度有差，例如設定80分貝違規，但現場民眾感受吵鬧，但一測只有78分貝，數值是否有正負範圍，可以討論。

陳偉杰認為，最重要在源頭管理，經常有被拍照者去驗車時換回原廠管，事後又改回來，怎麼防堵，應該全面檢討。