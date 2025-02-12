解決脫北潮！新婚育兒留台北 蔣萬安拚「幸褔住宅」供量

台北市長蔣萬安去年推「幸福住宅」，本周市政會議聽取聽取都發局報告，拍板未來多元取得的社宅，如都更分回等租期屆滿無候補的社宅，即轉做「幸福住宅」，提供新婚2年內、育有0至6歲幼兒家庭申請。

除第一波開放的4處156戶幸福住宅租住，目前營運中多元取得的7處社宅315戶未來也會開放招租，其中今年先有2處行天宮、萬隆站社宅14戶。至於2027至2029年還有8處888戶，預計未來長期至少有4584戶幸福住宅。

蔣萬安市政會議中表示，為持續推動幸福住宅專案計畫及政策一致性，都發局會盤點現有營運中多元取得案場，如租期屆滿且無候補戶，即轉作幸福住宅資源使用。另，針對下階段多元取得的公私混合住宅資源，除目前已由都發局評估納入的都更分回房地，也持續盤點府內市有資產，如有適宜納入幸福住宅專案計畫的資源也可納入規畫，協助更多有需求的新婚、育兒家庭。

蔣萬安也指示都發局，都市計畫通盤檢討、TOD容積獎勵政策和都市更新獎勵政策中，持續將「幸福住宅」的概念納入重要考量，並根據不同區域的需求，調整獎勵條件和標準，以增加多元取得幸福住宅的供應量。

蔣提到，目前幸福住宅租金約市價6至7折，並適用各項租金補貼，也指示都發局定期評估政策效果，透過問卷調查、座談會等方式，隨時掌握入住家庭的反饋意見，滾動調整政策，以提升幸福住宅的管理和服務品質。

蔣萬安說，這幾年社會住宅成為中央和地方政府施政的顯學。如果民眾買得起房子，還有誰會願意住到社會住宅，所以高房價、低所得是年輕人買不起房子很重要的因素。政府目前沒有辦法解決高房價問題，也拿不出辦法解決低薪，所以最後只好用社會住宅這樣的政策來解決眼前短期的問題。

蔣說，當社宅愈來愈多，也會造成管理上的問題，應該可以鼓勵民間發展大型物業管理公司，負責社會住宅的營運管理，指示都發局、住都中心及相關單位找業者談談是否可行。如果可以促成公辦民營模式，不只可大幅減輕公部門負擔，也可讓社會住宅的管理經營更有效率。

蔣萬安說，台北市可以興建新的社宅土地愈來愈少，市府應該要有不同的方式，如和民間共同開發。以淡水線為例，每次搭捷運經過唭哩岸站時，會注意到上下車的人其實不多，也有很多老舊的房子，這些地區已有捷運經過，是不是可以在這些區域透過都市計畫變更，或都市更新方式興建社會住宅，指示都發局及相關單位思考。