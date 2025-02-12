15歲少年無照駕車釀3死2傷 北市建請中央「罰則應加重」

汽機車考照年齡為18歲以上，但都市、偏鄉可見未成年無照上路。北市去年2件無照未成年無照駕駛，其中1件是15歲少年開車衝撞騎樓小吃店釀3死2傷，台北市交通局為此發函交通部，建請加重無照駕駛最高罰鍰2.4萬的罰則。

北市警局交通警察大隊統計，2023年取締未成年機車無照駕駛1978件、2024年1695件、2025年57件；未成年機車無照駕駛涉入交通事故，2023年124件211人受傷、2024年104件造成1死158傷，2025年則有5件釀9傷。

北市教育局學務校安室主任黃國忠表示，教育局透過4項預防宣導、3項跨縣市與跨局處合作違規輔導，落實交通安全宣導。去年預防宣導包含300場交通安全校園巡迴宣講，共9萬9732人次參與，二是提供無照駕駛短片透過學校公播設施和跑馬燈宣導。

三是與山葉機車安全駕駛文教基金會合作，舉辦學生機車安全駕駛校園推廣活動，12個場次共440人次參加，四是交通安全教育行動列車入校課程，去年至學生無照駕駛較多的6間學校宣導，共1229人次參與，經統計2023年未成年無照駕駛1834人，2024年降至1309人次，減少525人次，可見成效。

黃國忠說，至於3項跨縣市與跨局處合作違規輔導，一是跨縣市加強取締，與宜蘭、基隆、新北、桃園共5縣市交互提供名冊勾稽，後續輔導違規學生改正偏差行為；二是警局加強取締並移置保管車輛，強化車輛所有人的管理責任跟輔導，每月提供違規資料，教育局則通知學校加強輔導。

三是啟動教訓輔三合一的學生輔導並聯繫家長，2周內實施2小時交通安全法治教育、確認是否完成3小時親職道安講習，以及於學生高中職畢業前，實施4小時機車安全教育。

黃國忠分析，學生未成年無照駕駛的可能原因有打工、受同儕影響，以及北北基共同學區而有通勤需求等。都會區雖然交通發達，仍有少部分學生有使用機車需求，例如需透過多種轉乘才能抵達學校或目的地，因此建議上述少部分學生在符合規定下，可以考慮騎乘微型電動二輪車代步。

台北市交通局交通安全科長鄭麗淑表示，北市去年有2件死亡事故肇事者為未成年無照駕駛，其中1件發生於10月內湖區東湖市場，15歲少年無照開車衝撞進騎樓小吃店，造成民眾3死2傷。

鄭麗淑說，交通局針對該案檢討，即便2023年修正道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛罰鍰最高2萬4000元，仍無法明確遏止民眾違規，認為相關罰則應加重，並已發函交通部檢討。警方對此也加強執法不手軟，未成年名單則會轉知學校輔導。

鄭麗淑說，交通局去年底也與教育局合作，教育局重視18歲以下無照駕駛違規行為屬於重要交通安全課題，因此設計無照駕駛的教案且已完成製作，今年初發函各級高中職學校，以便在學校相關課程、活動融入使用。