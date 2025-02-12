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保障特教生 北市增3共融遊戲場

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市去年挹注6978萬元補助57所學校改善無障礙電梯及坡道等設施，校園遊戲空間近年也主打共融並讓孩子參設計，市長蔣萬安昨宣布今年預計投注1500萬元預算，再增設3座共融式遊戲場，滿足一般學生和特殊需求學生需求。

大安區銘傳國小去年改建共融式遊戲場今年完工，蔣萬安昨也到場與小朋友一同體驗新建成遊戲場，該遊戲場融入無障礙概念，以斜坡取代階梯，小朋友不用爬階梯就可以玩到溜滑梯，並讓全校學生共同設計將翹翹板、盪鞦韆、攀岩等都融入在遊樂場中，貼近孩子身心發展和遊戲需求想法。

校方表示，銘傳國小是紀念劉銘傳先生在台建設命名，校園布置多由火車、鐵道等意象，共融遊戲場設計上也以火車為意象，打造「銘傳夢想號」有售票亭、火車頭、過山洞等，讓各年級的孩子都能盡情遊玩。

蔣萬安表示，遊戲是孩子探索世界起點，也是啟發學習契機，希望透過遊玩讓孩子都能平等享有設施，市府也將推動校園無障礙空間，今年也編列5千多萬預算，建無障礙電梯、無障礙坡道等，營造友善校園環境。

教育局說，為落實「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」，讓所有兒童都有均等遊戲權益，北市目前共有28座共融式遊戲場。

校園 火車

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