古蹟淡水海關碼頭 首次標租

淡江大橋預計2025年底完工，新北淡水古蹟博物館可望成為北台灣觀光第一級戰區，首次公開標租占地2772坪的淡水海關碼頭，年租金底價280萬，租期4年，盼引進民間創意，活化碼頭營運。

淡水海關碼頭位於淡水紅毛城下坡平台上，2000年6月被指定為新北市定古蹟，2014年修復完竣，移交淡水古蹟博物館做為展覽空間營運至今，空間可遠眺淡水河口、關渡大橋及即將完工的淡江大橋。近年淡水古蹟博物館入館人次超過260萬，預估淡江大橋開通後，將迎來更多人潮，因此首次公開標租。

淡古表示，淡水海關碼頭出租面積包含3棟地上建物，為洋樓及2間倉庫與廣闊戶外空間，整體約2772坪，鄰近有淡水紅毛城、滬尾礮台 、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水街長多田榮吉故居等觀光地標。

地方文史工作者、旅學堂吳峻毅認為，以淡水古蹟博物館量能來說，要維管、活化淡水地區諸多古蹟，負荷有點沉重，標租淡水海關碼頭是活化好方法。吳提到，海關碼頭是一群倉庫，推估承租者需像華山、松菸等大型經營者，推出複合式商模，建議可參考日本橫濱紅磚倉庫營運模式，成為淡水新亮點。

市議員鄭宇恩說，海關碼頭近年由淡水古蹟博物館自行管理策展，串聯老街和紅毛城，有緊鄰淡水河的地利之便，為淡水帶來許多觀光人潮。未來市府有意開放委外營運，若不限產業類別的開放招租，可預期會朝商業化發展，不如開放藝文團體申請進駐，如淡水管樂等，促進地方藝文發展，也能達到空間活化作用。