看見幸福台灣／台北市長蔣萬安 驅動AI智慧城

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台北市長蔣萬安。台北市政府／提供
台北市長蔣萬安。台北市政府／提供

「我對台北市的施政藍圖，是打造一座永續共融的希望首都，讓每個人都能在台北市實現自我，感受到幸福。」台北市長蔣萬安強調，打造台北成為「AI 驅動的智慧城市」與「創業家友善城市」戰略作為兩大核心引擎，推動台北向前邁進，讓城市更創新，讓生活更安心。

蔣萬安將施政重點主要聚焦在「安全之都、運動之都、未來之都」的三大願景。他說，利國利民的政策「今天不做，明天就會後悔」，所以堅持「對的事情，就要堅定去做」，特別是在上任第一年，積極推動大巨蛋完工啟用，大巨蛋至今舉辦了70場棒球賽事，從亞錦賽、中職35到12強賽，掀起一波又一波棒球熱潮，累計超過140萬人次到場觀賽，活絡周邊商圈，創造超過47億元的經濟成果。

去年更克服各項困難和限制，大巨蛋成功舉辦演唱會，開啟「大巨蛋經濟」的新篇章。周杰倫在大巨蛋舉辦演唱會，帶動住宿消費較前一年同期成長三成，總消費額破17億元；接續的跨年活動與阿妹演唱會，更為台北市創造超過22億元的消費商機，包含帶動東區商圈1.7億元產值，讓餐飲業績提升45～50％，地下街業績成長30％，為市民帶來有感的經濟效益。

捷運是城市的關鍵心血管系統」，蔣萬安表示，經過兩年的努力，打破捷運工程過去停滯的僵局，不但兌現捷運東環段「兩年內動工」的承諾，更在今年1月15日克服困難，連號稱最難做、最難標的南環段CF670標，都成功與廠商簽約。

台北市目前已全面啟動「捷運六線齊發2.0」，包括環狀線南環段、北環段、東環段、萬大線一期、萬大線二期還有信義線東延段在內的路線，全面推進，為台北擘劃長遠未來，迎接全新的捷運時代。

大巨蛋 捷運 演唱會

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