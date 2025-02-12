看見幸福台灣／台北市…未來之都 躍上國際
台北市獲國際評選進入「2025年世界最佳城市」，也是全台唯一擠進全球百大的城市。
台北大巨蛋的啟用與活絡更為台北市添色不少，也讓城市形象增添活力與交流動能，貼合台北市長蔣萬安的「安全、運動、未來之都」。
台北市以優異的經濟發展、交通網絡、醫療健康、教育文化以及觀光活動，過去一直穩居國際級重要城市，更是世界旅遊書上推薦的亞洲必遊城市之一。
在台北大巨蛋2023年12月初啟用後，2024年接連迎來多場中華職棒賽事，指標球員的引退賽與棒球國際賽事，更讓台北市推升至全新境界，不僅成為棒球迷爭相朝聖的重要球場，更藉由熱血賽事沸騰全台棒球DNA。
蔣萬安說，大巨蛋所代表意義，象徵著市民感到驕傲，讓台北躋身國際一流的大都市，也展現市府打造台北安全、運動、未來之都的決心。
大巨蛋從體育賽事跨足到非體育活動，去年的國慶晚會到天王天后歌手的演唱會，讓台北市的娛樂產業提升至新格局。
蔣萬安市府團隊以「永續共融 希望首都」的施政願景，去年讓台北市在「安全、運動、未來之都」的施政方向上穩健前行，據台北市政府研考會最新民調顯示，市民對蔣萬安的施政表現來達到上任後的新高。
台北市作為首都，同時也必須扮演「領頭羊」的角色，去年更大膽嘗試創新的藝文活動、支持各機關導入AI技術，促進跨部門與跨領域合作，創造更多智慧城市的應用場景，讓台北邁向AI智慧城市。
在經濟日報縣市幸福指數中，台北市的政府統計數據表現優異，居全台第一，民調結果居全台第七；幸福指數以總分64.99分，排名第三；在幸福坐標更是在位於政府統計數據、民意調查結果「雙優」縣市區。
在政府統計數據中，在全國排名第一，各項指標中，包括收入、健康、教育等三項表現皆為全台第一，也呼應了在國際評比中按讚的經濟活動、醫療品質、教育水平；受到寸土寸金的高房價影響，居住表現較弱，每人可居住面積為全台最小。
民意調查結果中，縣市排名第七，表現優異的項目，包括家庭經濟滿意度居全台第三、教育成就滿意度居全台第四；不過，因為受到高房價、工時較高、休閒時間較短影響，居住條件、工作狀況、工作生活平衡滿意度滿意度較低。
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