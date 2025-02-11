新北交通死亡增多 市府：確保長者安全為重點

新北市府今天表示，去年1月至10月交通事故死亡數高居六都第2，去年1至10月交通死亡比前年同期多，確保長者出行安全、減少青少年無照駕駛是今年重點工作。

新北市道路交通安全會報今天舉行，會中專案報告，林口、新莊、板橋、新店、汐止區的113年肇事防制改善幅度較佳，淡水、三重、土城及泰山區的交通事故高，應優先挹注道路安全資源及人力。

市警局交通大隊提報告指出，113年1至10月的六都30日死亡統計，新北市共死亡225人，比112年同期增加6人，死亡人數居於六都第2名。

交通警察大隊分析，去年交通事故30日內死亡人數年齡分布，以65歲以上高齡者死亡87人最多。依據今年1月交通事故統計，死亡8人就有4人為高齡者。肇事原因以未依規定穿越道路最多，及未保持行車安全間隔居次。

交通局說，機車族、高齡者及青少年無照駕駛，仍是新北交通事故高風險族群。針對無照駕駛，除警察局加強執法取締，教育局也將於國中、高中各學校啟動機車安全教育。

市長侯友宜聽取報告後說，面對高齡化社會，平均餘命提高，對於降低交通肇事死亡人數，交通局等各單位要加強力道。

交通局回應表示，去年辦了5次專案會議，檢討改善高齡者事故死亡，希望確保長者出行安全；114年道路交通安全執行計畫，優先加強肇事重點族群，改善交通號誌與行人空間。