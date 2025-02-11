看好淡江大橋通車商機 新北淡水海關碼頭首度標租

專注的眼神，一筆一畫完成美麗的燈籠作品，新北市淡水區鄧公里辦公室，里長在日前舉辦親子創意燈籠彩繪比賽，吸引許多家長帶著孩子來報名，里長表示，舉辦這樣的親子燈籠慶元宵的活動已經有15年，今年還特別在現場提供大家家中捐出來的生活物資，包括了全新未使用的衣物，都是讓需要的人自由拿取，也讓這場活動更加溫暖。

2025-02-11 18:34