寒假結束開學日 新北瑞芳警分局守護學童安心上下課

寒假結束，今(11)日是新學期開學首日，許多家長將家中寶貝送到學校，校門口有導護志工及老師協助疏導，但因開學首日人車較多，新北市瑞芳警分局也特別安排警力，加強守護開學日上、放學時段之學童安全，並與導護媽媽密切配合，共同協助學童順利穿越馬路，安全進入校園，展開新的一天校園生活。

瑞芳分局員警蔡宜恩說，由於開學首日車流量比較大，分局員警特別在學校周邊容易出現接送車輛聚集的路段，在上學與放學時段加派警力與主要校區進行交通疏導，指引學生安全穿越馬路，並加強巡邏確保學童的安全，希望家長與駕駛人行經學校周邊時減速慢行，遵守交通規則確保孩童的安全

瑞芳國小校長鄭益堯表示，今日開學首日，因為有導護志工和義交以及員警的協助下，大致上校門口的交通都還算順暢；自己更是每天都會在校門口用笑臉迎接學生，讓學生帶著喜悅的心情進入校園，開啟快樂學習的一天。