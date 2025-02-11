新年度列示範道路 新北汐止福德一路要刨除重鋪

在汐止福德一路，出入的車子真的很多，尤其在高速公路康寧街匝道通車後，車流量更大，不過，沿線路面有部分嚴重不平整，對於騎車開車來說，相當危險，所以，新北市政府今年度將福德一路列入示範道路計劃，將進行道路重鋪，還給用路人平坦的通行空間。

新北市議員白珮茹表示，從福德一路2巷口到康寧街，因為道路年久失修，所以，地方反應希望可以針對路面進行刨鋪，新北市政府主要是要將這一段做示範道路，不管是材質或是路面，都會更耐磨，因為，自從高速公路康寧街南入匝道通車以後，整個車流變大，也有駕駛人反應，因為靠近康寧街是一個爬坡路段，希望能增加道路的穩固性，市政府也聽取民意，新的年度要針對這個路段做全面改善，沿線有里長反應可以再往前延伸一個路口，將會把里長建議反應上去，希望能夠減少整個施工過程中的干擾，也儘量能一次性完工，也會收集意見，新的年度讓用路人更安全，以及減少夜間施工的干擾，儘量取得平衡。

湖光里長杜金泉說，福德一路公車不少，進出人車很多，不過，路面路況卻不好，為了人車安全希望能夠重鋪柏油，因為，要整個重鋪，可能會對居民及交通有所影響，也希望大家能夠共體時艱。