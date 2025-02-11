新北淡水鄧公里彩繪燈籠比賽 結合愛心物資捐贈更溫暖

專注的眼神，一筆一畫完成美麗的燈籠作品，新北市淡水區鄧公里辦公室，里長在日前舉辦親子創意燈籠彩繪比賽，吸引許多家長帶著孩子來報名，里長表示，舉辦這樣的親子燈籠慶元宵的活動已經有15年，今年還特別在現場提供大家家中捐出來的生活物資，包括了全新未使用的衣物，都是讓需要的人自由拿取，也讓這場活動更加溫暖。

鄧公里長邱美津表示，舉辦這樣的彩繪燈籠活動，不僅是能夠讓孩子發揮創意，用各種材料，包括了水彩顏料等等，將自己的燈籠妝點成非常有特色的元宵燈籠，也讓孩子了解過元宵節的由來和故事。對此有小朋友就將今年的蛇年畫在燈籠上面，也說能夠來參加活動感覺非常好玩。

不僅是有燈籠彩繪比賽，現場也有由慈濟志工老師所提供的趣味氣球DIY，家長也說，非常感謝里長舉辦這樣的活動，讓居民可以每年都感受到元宵節過年的氣氛。里長表示，這次雖然說是燈籠比賽，但是其實每個參賽學生都有最棒的彩繪作品，讓民眾過一個豐富且有趣的元宵節，希望透過活動讓家長與孩子可以一起渡過開心的週末，也能夠做出美麗的燈籠作品。