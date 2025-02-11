快訊

投注爆量當機了？台彩證實大樂透加碼期間「交易不穩」 緊急處理中

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案爭議蔡壁如敗訴 市議員洪健益：欠我一個道歉

中央社／ 台北11日電
民進黨北市議員洪健益去年質疑民眾黨前立委蔡壁如涉京華城弊案。聯合報系資料照
民進黨北市議員洪健益去年質疑民眾黨前立委蔡壁如涉京華城弊案。聯合報系資料照

針對參選民眾黨主席的前立委蔡壁如提告散播不實言論求償案，台北地院審理駁回，民進黨台北市議員洪健益今天表示，她不該介入京華城案，並喊話「蔡壁如，妳欠我一個道歉」。

京華城案爭議多，洪健益去年出示一份便箋，指蔡壁如曾下手諭提到陳情人要見前台北市都發局長林洲民；蔡壁如回應說，洪健益的指責是無的放矢、亂潑髒水，她已提告。台北地方法院審理後駁回蔡壁如所提告訴與假執行聲請。

對此，洪健益今天在媒體群組回應表示，蔡壁如明知告不贏，也怕被告誣告，所以選擇民事訴訟，最終法官判決她敗訴，可以清楚看到她提告是為保持在民眾黨內的溫度及政治考量，因此而浪費司法資源，自己認為不可取。

洪健益指出，自己攤出所有證據，法官也認證沒問題，他要告訴蔡壁如「錯的是妳、不是我」，是她不該介入京華城案件。

「蔡壁如，妳欠我一個道歉」，洪健益說，蔡壁如什麼時候公開道歉，這才是真的要做之事，至於她選舉當選與否，只能說，看看她在黨內情況，希望她加油。

提告 洪健益 蔡壁如

延伸閱讀

蔡壁如遭爆涉京華城案提告敗訴 洪健益：欠我一個道歉

蔡壁如談柯文哲：走出加護病房投身政治 救台灣卻傷自己

民眾黨主席政見會今登場 蔡壁如喊話公平競爭

影／蔡壁如說若選輸會在台中深耕 江和樹：肯定兼支持

相關新聞

京華城案爭議蔡壁如敗訴 市議員洪健益：欠我一個道歉

針對參選民眾黨主席的前立委蔡壁如提告散播不實言論求償案，台北地院審理駁回，民進黨台北市議員洪健益今天表示，她不該介入京華...

新北三芝櫻花盛開 區公所規劃二子坪賞櫻專車

三芝區櫻花季正式展開，巴拉卡公路沿線櫻花綻放，花況已達六成，粉嫩花海點綴山林，吸引不少遊客賞花拍照。為方便民眾前往二子坪欣賞櫻花美景，三芝區公所特別規劃「二子坪賞櫻專車」，提供便捷的接駁服務，讓大家無須煩惱交通問題，在春日裡輕鬆感受櫻花的浪漫魅力。

新北淡水鄧公里彩繪燈籠比賽 結合愛心物資捐贈更溫暖

專注的眼神，一筆一畫完成美麗的燈籠作品，新北市淡水區鄧公里辦公室，里長在日前舉辦親子創意燈籠彩繪比賽，吸引許多家長帶著孩子來報名，里長表示，舉辦這樣的親子燈籠慶元宵的活動已經有15年，今年還特別在現場提供大家家中捐出來的生活物資，包括了全新未使用的衣物，都是讓需要的人自由拿取，也讓這場活動更加溫暖。

新年度列示範道路 新北汐止福德一路要刨除重鋪

在汐止福德一路，出入的車子真的很多，尤其在高速公路康寧街匝道通車後，車流量更大，不過，沿線路面有部分嚴重不平整，對於騎車開車來說，相當危險，所以，新北市政府今年度將福德一路列入示範道路計劃，將進行道路重鋪，還給用路人平坦的通行空間。

寒假結束開學日 新北瑞芳警分局守護學童安心上下課

寒假結束，今(11)日是新學期開學首日，許多家長將家中寶貝送到學校，校門口有導護志工及老師協助疏導，但因開學首日人車較多，新北市瑞芳警分局也特別安排警力，加強守護開學日上、放學時段之學童安全，並與導護媽媽密切配合，共同協助學童順利穿越馬路，安全進入校園，展開新的一天校園生活。

看好淡江大橋通車商機 新北淡水海關碼頭首度標租

淡江大橋預計明年第1季通車，新北市立淡水古蹟博物館表示，為提升國際觀光吸引力及接待量能，首次公開標租市定古蹟淡水海關碼頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。