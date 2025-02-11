京華城案爭議蔡壁如敗訴 市議員洪健益：欠我一個道歉

針對參選民眾黨主席的前立委蔡壁如提告散播不實言論求償案，台北地院審理駁回，民進黨台北市議員洪健益今天表示，她不該介入京華城案，並喊話「蔡壁如，妳欠我一個道歉」。

京華城案爭議多，洪健益去年出示一份便箋，指蔡壁如曾下手諭提到陳情人要見前台北市都發局長林洲民；蔡壁如回應說，洪健益的指責是無的放矢、亂潑髒水，她已提告。台北地方法院審理後駁回蔡壁如所提告訴與假執行聲請。

對此，洪健益今天在媒體群組回應表示，蔡壁如明知告不贏，也怕被告誣告，所以選擇民事訴訟，最終法官判決她敗訴，可以清楚看到她提告是為保持在民眾黨內的溫度及政治考量，因此而浪費司法資源，自己認為不可取。

洪健益指出，自己攤出所有證據，法官也認證沒問題，他要告訴蔡壁如「錯的是妳、不是我」，是她不該介入京華城案件。

「蔡壁如，妳欠我一個道歉」，洪健益說，蔡壁如什麼時候公開道歉，這才是真的要做之事，至於她選舉當選與否，只能說，看看她在黨內情況，希望她加油。