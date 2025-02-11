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新北三芝櫻花盛開 區公所規劃二子坪賞櫻專車

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
為方便民眾賞櫻，三芝區公所特別規劃賞櫻專車。 圖／紅樹林有線電視提供
為方便民眾賞櫻，三芝區公所特別規劃賞櫻專車。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區櫻花季正式展開，巴拉卡公路沿線櫻花綻放，花況已達六成，粉嫩花海點綴山林，吸引不少遊客賞花拍照。為方便民眾前往二子坪欣賞櫻花美景，三芝區公所特別規劃「二子坪賞櫻專車」，提供便捷的接駁服務，讓大家無須煩惱交通問題，在春日裡輕鬆感受櫻花的浪漫魅力。

三芝區長賴小萍說，三芝市區到二子坪沒有大眾運輸工具直達，因此區公所去年首次試辦「賞櫻幸福巴士」，節省約2小時車程，吸引上百人次預約搭乘，廣受好評，今年進一步升級轉型推出「賞櫻專車」，希望讓更多人能夠無負擔地前往賞花。而採預約制的專車，只要加line預約即可，也為體恤使用手機不便的長者，2月26日起週一至週五上班時間開放電話預約服務。

迎接228連假，2月28日當天加開2班次，讓大家可與親友在連假共遊賞櫻，目前三芝各地櫻花陸續綻放中，除了二子坪沿線的美景外，青山路、大湖路、北15線及101線福德段的山櫻花也已進入盛開期，區公所也誠摯邀請大家來三芝邂逅春日浪漫。

櫻花季 賞櫻 賞花

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