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新北新莊文藝中心 九米巨型銅鑼首展出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新莊文化藝術中心開春首檔「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼-吳宗霖個展」，9日舉辦開幕式，由吳宗霖藝師以現場長九米共七面的巨型銅鑼，搭配國樂演奏新曲，為展覽揭開序幕。

新北市政府文化局于玟副局長表示，吳宗霖藝師是新北市在地重要的傳統藝術藝師，經新北市政府公告認定為「銅鑼工藝」保存者。曾經從事電子工程與水泥工程，因緣際會愛上銅鑼的聲音，毅然決然踏上了製鑼之路，至今已逾40年。此次展現吳宗霖藝師精采多元的銅製藝術創作，並透過影片呈現藝師的創作歷程，讓市民朋友們透過作品及影像，能深刻了解其在傳統工藝上的重要地位。

吳宗霖藝師講述自己從學習傳統製鑼到銅雕藝術創作的心路歷程，近年積極嘗試跳脫傳統框架，期待能藉由作品展覽，讓大眾從銅鑼看見工藝、從銅雕品鑑藝術、從鑼聲感受能量等；此次首度展出長達九米多的〈古福爾摩沙之音〉，更是集合七面由臺灣職人們所製作的傳統古老子弟鑼，親手重新調音後，賦予它們新的鑼聲；當日除帶來開幕表演，也再加碼演奏許多曲目，傳達「銅鑼不再只是銅鑼」的主軸核心，值得細細欣賞。　

聚傳媒

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