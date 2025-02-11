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侯友宜攜超夯小物拜年 交通平安小神衣詢問度高
新北市新聞局推文創小物「交通平安小神衣」，引起回響，正加碼印製，預計農曆3月媽祖生於新北市轄內各大媽祖廟發放，傳遞祝福。
交通是城市治理的重中之重，市長侯友宜說，新的一年將持續從工程、宣導、教育、監理、執法等面向落實道安工作，為市民維護安全的交通環境。
新聞局推出「交通平安小神衣」，農曆年前與新北市12家宮廟攜手合作免費發送給民眾，首批4000個不到一周就發放完畢，還有其他縣市民眾特地前來新北索取。
新聞局長李利貞指出，已準備加碼印製交通小神衣，規畫農曆3月媽祖生於新北市各大媽祖廟發放。李也說，交通小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面則繡上「交通平安」字樣，民眾可將於宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符，讓保平安的象徵陪伴大家行的安全。
新聞局也提醒民眾「路口要停讓，安全有保障」，把停讓文化當成日常交通習慣，當駕駛時務必「慢看停」，車輛行經路口，主動禮讓行人；當行人時要「停看聽」，走路要走行人穿越道，注意周遭狀況，落實停讓文化，以行動守護自己與他人平安。
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