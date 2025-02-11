加速汰換致癌石綿建材 新北環保局補助民眾清運

石綿自民國78年起被公告列管為毒性化學物質後，各機關陸續公布禁用，新北市環保局為鼓勵民眾加速汰換家中老舊石綿建材，且讓廢棄物妥善清理，今年持續辦理家戶石綿建材廢棄物補助計畫，家中有使用老舊石綿建材、且有清除處理需求者，即日起至今年10月31日前可向環保局申請石綿建材廢棄物清除處理補助，環保局將安排業者協助清理拆除後含石綿建材廢棄物，維護民眾健康。

環保局表示，石綿早期被廣泛應用於建材，但若經不當拆除或破碎而吸入飛散的石綿纖維，可能導致健康風險，民眾常面臨裝潢業者不願拆除困擾，被索取高額處理費。

環保局今年持續向環境部資源循環署爭取經費辦理家戶石綿建材廢棄物補助計畫，協助民眾清運拆除後含石綿建材廢棄物，歡迎有需要的民眾，即起至10月31日或補助經費用罄前向環保局提出申請，申請案如經審核通過，將由環保局安排合法廠商協助清除。

環保局提醒，石綿建材拆除時應委託合法營造業或拆除業者執行，且拆除過程應採取安全措施，並保持石綿建材完整性，避免破碎造成粉塵飛散。

環保局補充，只要是位於新北境內之私人住宅、農業設施、寺廟、教堂、學校、農會相關建築物等所使用的含石綿建材(如石棉瓦、石綿浪板等)均可提出申請。